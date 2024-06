Gelati Dino creix amb el sisè punt de venda a Madrid

L'empordanesa Gelati Dino, empresa de gelats artesans italians, continua creixent a Madrid on acaba d'inaugurar el seu sisè punt de venda.

L'empresa, a més, està preparant l'obertura de noves gelateries a Barcelona i Girona aquest estiu.

El sisè punt de venda a Madrid s'ha posat en marxa al Centre Comercial Parque Corredor de Torrejón de Ardoz amb un local de 16 metres quadrats amb producció en el mateix punt de venda i amb una terrassa de 100 metres quadrats que permet encabir-hi fins a 20 taules.

L'obertura ha generat cinc llocs de treball i se suma a les altres cinc gelateries que Dino té a Madrid.

El Centre Comercial Parque Corredor és una instal·lació propietat del Grupo Cushman & Wakefield que va obrir les portes a finals de la dècada dels 90, però fa pocs anys ha estat reformat íntegrament. El centre disposa de més de 160 establiments i rep més de 10 milions de visitants cada any. És un dels espais comercials de referència de la zona est de la Comunitat de Madrid i oest de la província de Guadalajara.

Enric Bofill, director d'Expansió de Gelati Dino Gruppo, ha explicat que "la previsió és créixer encara més i afegir-hi quatre punts de venda a curt termini". Afegeix que "Madrid és un mercat molt atractiu que disposa d'una gran afluència turística alhora que té un consumidor local que valora molt la qualitat dels nostres gelats". Per això apunta que "volem consolidar la nostra presència en aquest territori i satisfer les expectatives de la gent que hi viu o el visita".

Creixement a curt termini

Gelati Dino, empresa que va tancar l'últim exercici amb una facturació de 12 milions d'euros, disposa actualment de 36 punts de venda, però treballa perquè aquesta xifra creixi abans que acabi l'any. Aquest 2024 ha inaugurat tres establiments, tots ells a Madrid, a part de completar la renovació de la gelateria situada al Centre Comercial L'illa Diagonal. La previsió a curt termini és obrir gelateries a Girona i Barcelona aquest proper estiu.

L'objectiu de Gelati Dino és arribar als 40 punts de venda a l'Estat l'any 2025. En aquest sentit, es treballa a zones com Andalusia, Comunitat Valenciana, Barcelona i Madrid, encara que també hi ha la possibilitat d'obrir una gelateria aviat en un altre país perquè "estem valorant i treballant alguns territoris nous".

46 anys en funcionament

Gelati Dino es va fundar el 1978 i durant 46 anys ha ofert gelats artesans elaborats a partir de la tradició italiana, amb ingredients naturals escollits en els millors territoris a partir d'una atenta i minuciosa selecció. La companyia produeix 450.000 litres de gelat cada any i supera els dos centenars de treballadors, repartits entre la seu central d'Empuriabrava i més d'una trentena d'establiments en diversos països. Les botigues serveixen, de mitjana, un gelat cada sis segons i s'ubiquen sobretot a la Costa Brava i a ciutats com Girona, Barcelona i Madrid. També n'hi ha a Torremolinos (Màlaga), Saragossa, Marràqueix (Marroc), Perpinyà (França), Doha (Qatar) i Calafell (Tarragona).

A través de la marca Pavese Gelato Creativo, distribueix gelats a la restauració amb sabors tradicionals com per exemple vainilla, xocolata o sorbets de fruita, i gastronòmics. Dino també ofereix gelats fets a mida per als xefs i l'empresa treballa per a restaurants amb estrella Michelin que busquen sabors curiosos i únics. Fabrica i prepara ingredients i productes semielaborats per vendre a professionals del gelat artesà a través de la marca Compagnia del Gusto. I compra els aliments d'origen directament del productor. Com els fruits secs (festucs i avellanes) i els cítrics (mandarina i llimona), que provenen de la regió del Piemont, de Sicília i d'altres zones d'Itàlia.