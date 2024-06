Transgourmet inverteix 5,9 milions en les reformes dels Gros Mercat de Blanes

Transgourmet Ibèrica ha invertit 5,9 milions d’euros en les reformes integrals dels Gros Mercat de Blanes i de Tarragona. Aquestes renovacions s’emmarquen en el programa d'inversions estratègiques que la companyia està duent a terme per donar resposta amb innovació i més serveis a les noves tendències dels professionals de l'hostaleria i del comerç. Amb aquesta reforma, el cash&carry de Blanes compta amb una superfície de venda de 2.663 metres quadrats, inclòs el mercat de frescos, que ocupa 700 metres quadrats. Està ubicat a l'avinguda Europa i té una superfície total de 3.792 metres quadrats, una estació GM Oil, 90 places d’aparcament i hi treballen 30 persones.

En tots dos centres s’ha potenciat el mercat de frescos, que compten amb productes de carnisseria, xarcuteria, fruiteria, formatges i lactis, i congelats. També disposen d’una àmplia bodega i d’un extens assortiment de producte sec. Destaquen les marques pròpies: Quality, Natura, Economy, Zicarelli, Greenwell i Idonia en format horeca, a més de Gourmet, Mical i Micaderm en format retail. Tot molt enfocat a l’hostaleria i al comerç, promocionant els proveïdors locals.

Els dos ofereixen el servei de Food Service per tal que els professionals de l’hostaleria rebin les comandes als seus negocis de forma ràpida, còmoda i senzilla.

En línia amb del compromís amb la transició energètica i la lluita contra el canvi climàtic, també s'han implantat a tots dos centres mesures que afavoreixen la reducció del consum energètic i la millora de l’eficiència de les instal·lacions.

Els Gros Mercat renovats compten amb plaques fotovoltaiques, s’ha canviat la il·luminació a tecnologia led, s’han substituït les instal·lacions que hi havia per d’altres amb tecnologies que fan servir refrigerants sense afectació sobre el medi ambient i s’han renovat els equips per altres de més eficients amb menor consum.

A més, com tots els 70 centres de cash&carry de Transgourmet Ibèrica, fan servir energia renovable amb certificat d’origen i disposen de plans de gestió de residus.

Transgourmet té 24 centres Gros Mercat a Catalunya: 13 a la demarcació de Barcelona, sis a la de Girona, quatre a la de Tarragona i un a Lleida.

Transgourmet Ibèrica és propietat del grup suís Transgourmet, la segona empresa de distribució majorista d’Europa que pertany, al seu torn, al grup Coop. Actualment compta amb cinc plataformes de distribució repartides per tot Espanya i és referent en el sector horeca amb GM Cash-Gros Mercat, la seva ensenya de cash&carry —que comprèn 70 centres amb 28 gasolineres GM Oil—, i la divisió de Food Service.

L'empresa també compta amb la seva línia de Retail, amb prop de 800 supermercats franquiciats amb les ensenyes Suma, Proxim i Spar, i amb més de 2.000 clients independents.