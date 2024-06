El tren, eix vertebrador de mobilitat integrada i sostenible amb l'operador iryo

Aquesta és una de les grans iniciatives que iryo porta al Fòrum Econòmic i Social del Mediterrani, un esdeveniment únic que es durà a terme els dies 26 i 27 de juny a València, on es debatran els principals reptes de mobilitat al nostre territori.

«Des de l'inici del projecte, iryo neix amb una forta vocació de permanència sota la qual no només vol arribar al màxim nombre de destins, sinó que té l'ambició de posar el tren al centre de la cadena de valor i contribuir a la reducció d'emissions en el transport oferint un viatge 100% multimodal que integri els diferents mitjans», destaca Simone Gorini, CEO i General Manager de la companyia. «Però per arribar-hi, el sector de la mobilitat encara té grans reptes, com ara una infraestructura adaptada, amb estacions intermodals i connectades, un sistema d'informació clar i connectat o una bona coordinació d'horaris que fomenti la col·laboració entre tots els agents del sector», afegeix.

Singular Only YOU / iryo

iryo 'Conecta Avión'

El primer acord de 'Conecta Avión', posat recentment en marxa al costat d'Air Europa, permet adquirir viatges combinats de tren i avió mitjançant una única compra que fusiona les connexions ofertes per iryo a les 11 ciutats on opera amb les 33 destinacions a les quals Air Europa arriba al continent europeu i les 21 transoceàniques a Amèrica. Això suposarà una nova etapa en el transport multimodal en permetre que els viatgers que hi arribin amb avió puguin agafar el tren iryo al mateix aeroport i continuar la seva ruta.

iryo ‘Conecta Taxi i Parking’

'Conecta Taxi' arriba a través de l'associació d'iryo amb Imbric, proveïdor d'una plataforma d'agregador de taxis, sota la qual l'operador oferirà als usuaris l'opció de reservar taxi o plaça de pàrquing a les estacions.

iryo ‘Conecta Coche’

AVIS, la marca líder de lloguer de cotxes d'Avis Budget Group es converteix a través d'aquesta nova aliança en el ‘rent a car’ exclusiu per als usuaris d'iryo.

L'acord permetrà que els membres del programa de fidelització d'iryo, Club YO, tinguin un 15% de descompte en tots els lloguers de vehicles de la seva flota, així com accés a un programa de recompenses que permet que cada vegada que un membre del club reservi un vehicle amb AVIS, rebi un ‘cash-back’ del 2% del valor de cada lloguer.

iryo ‘Conecta Trenes Urbanos’

Sota aquesta línia d'acció, tots els bitllets d'iryo permetran accedir als trens de Rodalies a qualsevol ciutat d'origen de les 11 on opera fins a 4 hores abans de la sortida del tren, i a la destinació fins a 4 hores després de l'arribada. Gràcies al treball conjunt amb ADIF, els torns d'accés al tren estaran habilitats facilitant la lectura del bitllet d'iryo.

Noves destinacions internacionals, d'interior i costa amb iryo

Sota el paraigua 'iryo Conecta', iryo llança la solució 'Más destinaciones iryo-Conecta' a la seva pàgina web i app per tal de facilitar la planificació i compra de diferents combinacions de tren, autobús i avió per arribar a destinacions internacionals, ciutats de costa i àrees d’interior on iryo encara no ho fa. ‘Conecta Tren’ per combinar els trens iryo amb altres de mitjana distància regionals per viatjar entre llocs com Valladolid i València, així com amb internacionals per arribar a capitals europees com París. ‘Conecta Bus’ portarà aquest estiu els viatgers d'iryo més enllà de les estacions de tren amb noves destinacions costaneres.

'Conecta Avión' suma a l'aliança amb Air Europa noves destinacions internacionals, convertint en realitat trajectes com Còrdova-Cancún o viatjar des de qualsevol destinació iryo, com Saragossa o València, a Miami, Nova York, Mèxic, Sao Paulo o Buenos Aires. 'Más destinaciones iryo-Conecta' surt amb 150 rutes inicials, però durant els propers mesos se n'hi afegiran moltes més.

«iryo va néixer amb l’objectiu de combinar qualitat, rapidesa, confort i sostenibilitat. La nostra missió des de l'inici del projecte ha estat oferir a la ciutadania una nova forma de viatjar que li permeti arribar als seus destins de forma senzilla i eficient, millorant el concepte d'alta velocitat que hi havia fins al moment», explica Simone Gorini, CEO i General Manager d'iryo. «Per això, ens esforcem constantment per millorar la nostra proposta i anar un pas més enllà: contribuir a la descarbonització de l'economia, i continuar aliant-nos amb noves empreses que comparteixin els nostres valors i vulguin unir-se a una mobilitat multimodal i adaptada a les necessitats d'uns passatgers cada cop més exigents».