Girona forma en educació financera més de 3.000 estudiants i 1.200 adults

Un total de 3.060 estudiants i 1.296 adults s'han format aquest any a Girona amb el programa EFEC de l'Institut d'Estudis Financers, un projecte que va néixer el 2012 amb l'objectiu de proporcionar educació financera bàsica als alumnes de 4t d'ESO a les escoles de Catalunya.

Enguany, a Girona, s'han dut a terme un total de 541 tallers, 474 d'EFEC i 67 d'EFEC Adults, amb la participació de 44 voluntaris al programa EFEC i 14 a l'EFEC Adults. Els tallers més impartits han estat: "Administrant els teus diners" (97), "Endeutar-se? Amb Seny!" (89), "Els impostos i tu" (6) i del Programa EFEC Adults: "L'economia del teu dia a dia" (25), "Endeutar-te? Amb Seny!" (20) i "L'Art d'emprendre el teu negoci" (11).

El programa EFEC es basa en el projecte EFEP de la Comissió Europea, inspirat en una pràctica a Escòcia, on professionals del sector financer impartien tallers a estudiants adolescents. Aquest programa d'alfabetització i educació financera segueix les recomanacions d'organismes internacionals com l'Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic (OCDE) i la Unió Europea (UE), i està supervisat pel Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. "Ambdues organitzacions han emfatitzat la necessitat de dotar la ciutadania de competències per gestionar els seus ingressos i despeses, ajudant a evitar episodis de sobreendeutament i exclusió financera", expliquen.