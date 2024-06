Un grup d’influencers espanyols promociona la Costa Brava

Emmarcat en l’estratègia de màrqueting digital del Patronat de Turisme Costa Brava Girona de la Diputació de Girona per generar contingut a les xarxes socials en l’àmbit global, l’entitat ha impulsat la segona iniciativa promocional dirigida a un grup d’influencers espanyols dels àmbits de la moda, estil de vida i bellesa per promocionar la destinació Costa Brava en el mercat estatal.

En aquesta ocasió, la coneguda creadora de contingut i empresària, Aida Domènech, Dulceida, amb 3,4 milions de seguidors a Instagram, ha celebrat a la Costa Brava l’esdeveniment per a influencers de la seva agència In Management, la Casa In, al que han participat una seixantena de creadores i creadors de contingut digital espanyol de les xarxes socials Instagram i TikTok, majoritàriament. Entre els participants s’hi troben Melyssa Pinto, Sofia Suescun, Susana Molina, Carla Flila i Alex Domènec, entre altres, segons informen des del Patronat de Turisme.

El nombre de seguidors que sumen els participants que han mencionat la Costa Brava supera els tretze milions. «Dada que converteix els seguidors en potencials visitants per a la destinació», asseguren des dels patronat. A través d’un comunicat afirmen que, en dos dies, el perfil de Costa Brava a la xarxa social d’Instagram ha incrementat en mil seguidors.

A més, el 3 i 4 de juny, el grup d’influencers va realitzar diferents activitats de lleure a la Costa Brava organitzades pel Patronat de Turisme Costa Brava per generar contingut promocional a les xarxes socials com una excursió en catamarà en aigües del Parc Natural del Cap de Creus, una sortida en caiac a Palamós i un recorregut per la via ferrata de Cala del Molí de Sant Feliu de Guíxols.