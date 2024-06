Més de 350 participants en la fira d'ocupació de la UdG i la Cambra de Comerç

Més de 350 inscrits i 63 empreses i institucions han participat en la Fira d'ocupació 1a Trobada Alumni UdG – 12a Fira TreballemGI que s'ha celebrat durant aquest dijous. Aquesta fira és una col·laboració inèdita entre la Cambra de Comerç de Girona i la Universitat de Girona per connectar alumni (exalumnes de la universitat gironina) i les empreses del territori. Una col·laboració que, segons l'organització, "ha estat tot un èxit", amb més de 245 ofertes de feina i més de 180 entrevistes entre els candidats i les empreses.

Participants a la 1a Trobada Alumni UdG – 12a Fira TreballemGI. / Cambra de Comerç de Girona

La Trobada Alumni UdG- Fira TreballemGi ha tingut un format híbrid. Per una banda, una fira virtual en què les empreses han pogut penjar les seves ofertes mentre que les persones en recerca de feina han pogut consultar i presentar-se a les ofertes de feina. Per altra banda, la jornada ha tingut una vessant presencial celebrada a l'Aula Magna Modest Prats UdG. Aquest espai que s'ha convertit en un punt de trobada entre el món empresarial de les comarques gironines i món acadèmic de la UdG amb el talent procedent d'aquesta universitat. A més, també s'hi ha realitzat una taula rodona amb Històries inspiradores d'Alumni UdG i empresàries gironines sobre el valor de les "soft Skills" en l'èxit professional.

A la fira s’hi han pogut trobar oportunitats laborals per a tota mena de perfils. Des del camp de l’administració i la gestió, l’enginyeria, el comerç, l’educació, la indústria, el turisme i l’hostaleria, la sanitat o el transport. Les ofertes també incloïen diferents graus de formació i experiència.

La Fira d’ocupació TreballemGI Trobada Alumni UdG venia precedida per l’àmplia experiència de la Cambra de Comerç de Girona en la celebració de fires d’ocupació que ha arribat ja a la dotzena edició. Aquesta és la primera col·laboració entre la Cambra de Comerç de Girona i la UdG per establir punts de trobada entre el talent i les empreses gironines que vol establir les bases per una continuïtat en actuacions d’aquest tipus.