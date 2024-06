La Seguretat Social revela si tens dret a cobrar una paga extra d'estiu mentre estàs a l'atur

Estem a les portes de l'estiu i això significa que, molts treballadors rebran la paga extraordinària d'estiu. Si ets un dels afortunats, enhorabona. Però, què passa si estàs a l'atur? Tens dret a cobrar una paga extra? Tot i que, l'atur ha disminuït notòriament i més, ara, que arriba la temporada d'estiu, pot ser que t'hagis quedat sense feina i no coneguis el funcionament de la prestació contributiva per desocupació. En aquest cas, t'expliquem si tens dret a cobrar una paga extra mentre gaudeixes de l'ajuda contributiva per desocupació: atur o subsidi.

La paga extraordinària d'estiu

L'Estatut dels Treballadors no concreta el mes exacte en el qual s'ha de fer efectiva la paga extraordinària d'estiu. Aquesta decisió depèn del conveni col·lectiu al qual pertanyis. Les condicions concretes del sector acordades entre empresaris i representants legals dels treballadors es poden trobar publicades al BOE. Així doncs, pots consultar quan cobraràs la paga extraordinària al Butlletí Oficial de l'Estat.

Descobreix la quantia que et pertoca per conveni / CC0

La paga extraordinària equival al sou sencer d'un mes o a la part proporcional si no portes tot un any en l'empresa. La quantia mai pot ser inferior als 30 dies de salari base, sempre que es compleixi amb el requisit de dur tot l'any a l'empresa.

Un requisit comú per a tots els convenis és que la quantia no pot ser inferior al Salari Mínim Interprofessional, o sigui, com a mínim cobraràs una paga extra de 1.134 euros en jornada completa.

Si treballes a mitja jornada cobraràs la part proporcional que et correspon.

La paga extraordinària si estic a l'atur

En cas d'estar cobrant un subsidi per desocupació o l'atur, i segons el portal de la Seguretat Social, les persones que gaudeixin de l'ajut per desocupació no tindran pagues extra, ni en cas de subsidi ni en cas de cobrar la prestació contributiva per desocupació.