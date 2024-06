Cauen un 39% els concursos de creditors a Girona

Durant el primer trimestre de l’any es van presentar 258 concursos de creditors a la província de Girona, dels quals pràcticament la majoria (88%) van anar a nom de particulars. La xifra suposa una caiguda d’un 39% si mirem les dades del mateix període de l’any anterior, quan es van superar els 400 concursos presentats.

L’any 2023 va tancar amb prop de 800 procediments concursals a la província, una xifra que va doblar l’assolida l’any anterior, situada al voltant dels 400 concursos. Des que es va modificar a finals de 2022 la Llei de la segona oportunitat, que entre altres mesures ha simplificat requisits com ara tenir notari o mediador, els particulars han optat en massa a aquest sistema per alliberar-se dels seus deutes. Per les empreses, la llei ha modificat les vies pels procediments concursals i limita la intervenció judicial en casos de negocis que tenen dificultats econòmiques però que són viables. A més, ara els jutjats mercantils han obtingut la competència exclusiva en tots els procediments concursals, inclosos els de particulars. En els últims sis anys, la xifra de persones naturals que han presentat concursos de creditors s’ha multiplicat per onze.

Catalunya és la comunitat autònoma on s’han presentat més concursos durant el primer trimestre, concretament 3.416, un 26% del total a l’Estat. De fet, se n’han presentat 42,5 per cada 100.000 habitants.

Cauen els desnonaments

Les dades difoses de forma periòdica pel Consell General del Poder Judicial (CGPJ) també mostra altres processos judicials relacionats amb la crisi, com ara les execucions hipotecàries i els llançaments (última etapa d’un procés de desnonament). En aquest sentit, les demandes d’execució hipotecària han pujat un 29%, i se n’han presentat 159. Durant aquest període s’han dut a terme 219 desnonaments, més de dos al dia. Això suposa una caiguda d’un 13% respecte del primer trimestre de l’any 2023. Del total, el gruix tenen un origen en l’impagament del lloguer (153), i la resta (53) es van executar per un deute hipotecari.

La xifra de desnonaments també ha caigut si la comparem amb l’últim trimestre de l’any, quan se’n van fer 256. També han caigut les demandes per ocupació il·legal presentades per propietaris privats i ajuntaments amb pisos socials (no s’hi inclouen les que presenten les entitats bancàries). Durant l’inici d’any se n’han presentat 37 als jutjats gironins de primera instància.

L’estadística també proporciona dades sobre reclamacions de deutes. Durant l’inici d’any se n’han presentat 318, una xifra que s’ha doblat si la comparem amb el mateix període de l’any anterior. Sobre les clàusules terra, a partir d’aquest trimestre s’han deixat de difondre en aquesta estadística, i segons informa el CGPJ es podran consultar anualment a través del seu portal estadístic.

Pel que fa als judicis monitoris, que es fan quan algú vol reclamar un deute dinerari acreditat en algun document, com ara quotes impagades de comunitats de propietaris, els jutjats van ingressar 4.159 procediments d’aquests tipus a les comarques gironines, que suposa una pujada d’un 41% en un any.