L’hotel Zel Costa Brava obre les seves portes amb un 80% d’ocupació

L’hotel Zel Costa Brava va obrir les seves portes el passat dissabte 1 de juny i tanca la seva primera setmana en funcionament amb un 80% d’ocupació. L’establiment, que amb la nova gestió ha reformat gran part de les seves instal·lacions per adequar-se als atributs de la marca, ha optat per començar de zero, esborrant totes les referències i ressenyes anteriors a l’arribada de Zel. Per aquest motiu, expliquen que encara s’han de donar a conèixer a gran part del seu potencial públic, tot i que esperen poder assolir un 100% d’ocupació durant els mesos de juliol i agost. A hores d’ara les reserves estan al 50% de la seva capacitat.

Les imatges del nou hotel Zel de Tossa de Mar / Marc Martí

Zel, la marca d’hotels creada per Meliá Hotels International i Rafa Nadal, ha agafat les regnes i es tracta de l’antic Pola Giverola Resort, hotel propietat de la gestora immobiliària Azora, amb accés a Cala Pola i Cala Giverola, a pocs minuts del centre Tossa de Mar.

Així, l’establiment enceta una nova etapa sota el lideratge de Zel. Aquest és el segon hotel de la marca, després d’estrenar fa gairebé un any el seu primer complex, Zel Mallorca. A aquest nou hotel el seguiran el pròxim any 2025 altres destinacions ja anunciades per la companyia com Madrid, Sayulita (Mèxic) i Punta Cana (República Dominicana) . L’objectiu és assolir més de 20 establiments en els pròxims cinc anys.

Zel Costa Brava serà un hotel de temporada, romandrà obert de març a mitjans d’octubre, segons detallen des de l’establiment. L’hotel compta amb més de 20 hectàrees de terreny, té capacitat per a 889 persones i està dividit en 40 edificis amb 214 apartaments, a més de zones d’esport, restaurant o piscina, entre d’altres. Actualment, disposa d’una plantilla d’uns 120 treballadors, però preveuen que durant l’estiu arribi a les 185 persones.

«Som conscients de l’exigència que representa aquesta marca, i per això valorem avançar en l’expansió de la mà de Meliá. Zel Costa Brava en un destí com Tossa de Mar ofereix tot allò que el client de Zel espera quant a natura i entorn, experiències autèntiques, i servei impecable», afirmava Rafa Nadal en l’anunci d’obertura.

El complex turístic de Tossa de Mar és propietat del grup d’inversió Azora des de l’any 2021. L'hotel va pasar de mans de la cadena hotelera suïssa Arenas Resorts a formar part de la cartera d’Azora. La firma va anunciar una inversió d’uns 40 milions d’euros al complex per reformar-lo i ampliar-lo. La gestió la deixava en aquell moment en mans de la cadena hotelera gironina Med Playa.

