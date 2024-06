Girona és la província on menys s’encareix el lloguer vacacional

Arriba la calor i, com cada any, els ciutadans més endarrerits o els menys previsors busquen en aquestes dates un lloc on estiuejar. Si l’elecció és amb bones vistes al mar, l’esforç per llogar un apartament o un habitatge vacacional és gairebé d’un 10% superior (9,95%) de mitjana estatal de l’any passat, una xifra que supera àmpliament la mitjana a les comarques gironines, on els preus han crescut fins a un 3%, la província amb un menor increment de tot Espanya.

De mitjana, a Espanya llogar un apartament a primera línia de platja suposarà desemborsar 1.160 euros setmanals davant dels 1.055 de l’any passat, d’acord amb les dades de l’informe sobre els preus del lloguer setmanal a la primera línia de platja de les principals zones de costa espanyoles a l’agostde la tasadora Tecnitasa

A les comarques gironines, el preu mitjà més alt es troba a Cadaqués, a primera línia de platja, amb un cost de 1.650 euros setmanals. Al centre del municipi el preu és inferior, 1.400 euros a la setmana.

D’altra banda, els preus més econòmics de Girona i Catalunya, segons l’estudi, es troben a Lloret de Mar i Blanes, amb un cost mitjà per llogar un apartament de 800 euros setmanals.

«La mitjana de lloguer de vacances a primera línia de platja arriba als 1.160 euros setmanals. L’increment en els darrers tres anys és d’un 25%», assegura Fernando García Marcos, director tècnic del grup Tecnitasa. A més, el responsable de l’estudi afirma que «el mercat immobiliari convencional alenteix el nombre de transaccions i conté els increments de valor, però al mercat de lloguer de vacances, però, continuen increments mitjans significatius».

Per la seva banda, Jose María Basañez, president del grup Tecnitasa atribueix aquest augment a»que la demanda, tant nacional com estrangera, es manté molt forta, i suposa que estigui gairebé tot reservat des de fa mesos». «Aquesta circumstància amb prou feines deixa possibilitats als més endarrerits per trobar una mica d’última hora», conclou.