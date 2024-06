«La família és fonamental al teixit empresarial gironí»

En un format distès, en petit comitè -asseguts en una taula rodona amb 11 protagonistes-, empresaris, emprenedors i professionals de diferents sectors, tant gironins com de la resta de Catalunya, van protagonitzar ahir la taula de debat «Diàlegs: talent i emprenedoria», en una petita sala del GironaHub (la Farinera Teixidor).

L’acte emmarcat en la Setmana Girona Talent, que organitza l’Associació Catalunya Valley amb el suport de l’Ajuntament de Girona, va servir als protagonistes per exposar els seus projectes empresarials i professionals, a més de debatre sobre un tema principal: l’element diferenciador de la societat gironina i el seu territori. Aquest havia de ser un dels temes a tractar durant la taula rodona -que tot i que havia de tenir una durada d’una hora aproximadament el calendari de Girona Talent va permetre que s’acabés allargant mitja hora més-, tot i això, el moderador de la xerrada, Francesc Grau, CEO de Chatprise i director de Transformación Digital semFYC, va admetre que no van poder tractar tots els temes previstos.

Tanmateix, parlar sobre les característiques que diferencien les comarques gironines d’altres territoris va ser més que suficient per omplir la jornada. «Vivim en un territori que afortunadament té simplicitat i els egos estan força controlats», va exposar el gironí Xavier Plana, propietari de l’empresa Implantación de Nuevas Tecnologías.

Per a Plana, un dels trets que diferencia les comarques gironines d’altres territoris és la importància de la família dins de les empreses, «és fonamental». Segons Xavier Plana, a la demarcació hi ha un component de «tradició», que fa que sigui habitual el traspàs de companyies dins de la mateixa família amb èxit. Un exemple clar per a ell és la firma garrotxina Noel Alimentària.

En aquest sentit, Josep Mitjà, CEO de La Tostadora, va posar sobre la taula la voluntat de molts gironins que no volen marxar a viure fora de la província. «Si ets de Girona i vols viure a Girona i et vols realitzar professionalment, aquesta ambició s’expressa com a emprenedor, ja que no tens un Ministeri o grans multinacionals on anar a treballar», va dir.

Tot i això, Xavier Plana, va incidir en la idea que els gironins tenen un «tarannà diferent» i aquest «no es compra ni es ven». Tanmateix, el gironí considera que sí que es contagia, ja que «l’entorn hi fa molt», i això provoca que gent de fora de les comarques gironines que vagi a viure al territori es vegi contagiat per aquest esperit emprenedor diferenciat, segons va exposar Plana.

Avantatges de ciutat mitjana

El fet que Girona no sigui una gran ciutat, pel que fa a dimensió, també genera avantatges, segons el punt de vista d’alguns dels participants en la taula rodona. Eva Rosell, CEO del Barcelona Health Hub, considera que és molt important «aglutinar», és a dir, unir els diferents ecosistemes empresarials. Rosell, considera que Girona, al seu una ciutat mitjana, o petita segons el parer de cadascú, facilita aquesta tasca i, per tant, elimina l’excés d’individualisme empresarial. En canvi, segons la CEO del Barcelona Health Hub, aconseguir aquestes fites a ciutats com Barcelona és més complicat.

En aquesta línia, Josep Coll, emprenedor i fundador de Red Points, va remarcar la importància que té aquest concepte a l’hora d’emprendre i poder ajudar a totes aquelles persones que tenen projectes empresarials. El santfeliuenc, va assegurar que «una de les coses bones que té Girona o Sant Feliu de Guíxols és que podem muntar llocs per fer mentories de veritat, no d’un quart d’hora. Podem parar el món i dedicar-hi temps». Aquest és un dels seus projectes, ja que considera essencial poder fer un «mentoratge profund».

Els trets diferenciadors de Girona va ser la temàtica que va guiar la xerrada, tanmateix, la conversa, com no podia ser d’una altra manera, va derivar en altres qüestions, com la importància de parlar dels fracassos empresarials o la necessitat de què els esforços individuals i col·lectius vagin acompanyats pel sector públic. «Almenys que no ens posi pals a les rodes», va concloure Josep Mitjà.

