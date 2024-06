Hisenda avisa: la ‘carta de la por’ pot arribar en qualsevol moment a partir d’aquesta data

L’anomenada ‘carta de la por’ és l’enviament que fa l’Agència Tributària a aquells contribuents que no han fet la declaració de la renda, tot i que els correspongui. Un requeriment que pot comportar recàrrecs d’entre el 50% i el 150% del total del deute.

Hisenda pot reclamar, a més, encara més import si hi ha reiteració per part del contribuent o si l’Estat està patint un perjudici econòmic pel deute generat.

Es pot evitar aquesta ‘carta de la por’? La campanya de la declaració de la Renda d’aquest any va començar l’11 d’abril passat i s’estén fins al pròxim 30 de juny. Des de l’1 fins al pròxim 30 el juny és possible presentar la declaració de totes les formes possibles: per internet, via telefònicament o presencialment a les oficines de l’Agència Tributària. Encara s’és a temps de demanar cita física fins al 29 de juny, just 24 hores abans que acabi el període.

El calendari es comença a escurçar, ja que si la declaració surt a pagar i es vol abonar mitjançant un únic pagament i a través de domiciliació bancària, la data s’avança tres dies: dimarts vinent 27 de juny. Si no es domicilia el pagament, el contribuent ha de realitzar-lo en el moment de la presentació de la declaració.

Els experts en fiscalitat, no obstant, recomanen que els ciutadans no esperin fins a l’últim dia per presentar de la millor manera possible i sense oblidar cap dada la declaració de la renda.

Fins a quatre anys per rebre la notificació

Tot i que el període per presentar la declaració és a prop d’acabar, l’Agència Tributària té fins a quatre anys per poder enviar la famosa notificació dels retards. No obstant, els retards són esmenables i poden tenir remei. Els contribuents poden presentar la declaració fora de termini i així evitar un deute més gran amb l’Administració. Cada mes de retard genera un punt percentual d’interès: és a dir, si es presenta al juliol la multa seria d’un 1% addicional, si es presenta a l’agost del 2% i al setembre del 3%.

No tots els ciutadans estan obligats a presentar la declaració de la renda. La norma general de l’IRPF diu que no tenen obligació de declarar els contribuents que obtinguin rendiments íntegres del treball amb el límit de 22.000 euros anuals, llevat que procedeixin de més d’un pagador, en el cas dels quals el límit anterior baixa als 14.000 euros, segons la llei de pressupostos del 2023.

No obstant, si es té més d’un pagador, i la suma de les quantitats percebudes del segon i restants pagadors, per ordre de quantia, no supera en el seu conjunt els 1.500 euros anuals, el límit per estar obligat a presentar la Renda torna a ser de 22.000 euros.

Els experts assenyalen que sempre interessa presentar la declaració de la Renda, a excepció que et surti a pagar i no shi estigui obligat. A més, els beneficiaris de l’ingrés mínim vital (IMV) han de presentar declaració per IRPF, amb independència de la quantia dels seus ingressos.