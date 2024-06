El permís parental de 8 setmanes s'acabarà complint?

Si has estat pare fa poc o estàs a punt de ser-ho, has d'estar atent al permís parental de 8 setmanes. Aquest permís va entrar en vigor fa quasi un any, però els treballadors que han estat pares no han pogut gaudir-lo tal com va prometre el Govern. De moment, encara no està retribuït i tampoc no es coneix al detall com s'ha de sol·licitar, ja que no té un desenvolupament reglamentari. Així doncs, el Govern té de termini fins al 2 d'agost d'aquest any per modificar i aplicar dit permís.

El permís parental de 8 setmanes

La retribució del permís parental és un punt recollit a la Directiva europea del 2019.

En l'article 20.2 de la Directiva europea s'exposa que s'han de retribuir les setmanes de permís parental i que aquesta remuneració ha d'estar llesta a tot tardar el 2 d'agost de 2024.

"Si depengués de la meva voluntat, ja s'hagués fet, però confio que succeeixi dins el termini i de forma imminent" el ministre de Drets Socials, Pablo Bustinduy

En el cas que el Govern no compleixi amb la data estipulada, segons les fonts governamentals consultades per "El Español", aquest podria rebre una important sanció per part de la Comissió Europea. Segons les mateixes fonts, aquest retard en la retribució es deu a una resistència per part de l'àrea socialista. Sumar està pressionant per revertir dita situació.

L'aprovació de la retribució per permís parental

Una de les formes per fer efectiu el pagament d'aquestes retribucions és fer-ho a través de la Llei de Famílies, però, en aquest cas, només s'abonaran quatre setmanes i no vuit.

L'altra manera de fer-ho, seria a través d'un Reial decret, via Consell de Ministres.

Després d'aquestes eleccions europees s'espera una resposta al respecte la situació del permís parental de vuit setmanes.

El permís de lactància

Fa relativament poc que el Govern ha fet certs canvis favorables en el permís de lactància. A partir d'ara, les treballadores podran acumular les jornades completes. Abans de la reforma de millora del dit permís, només es permetia fer-ho així si el conveni col·lectiu ho contemplava.

Segons fonts de "El País", gràcies a aquestes millores en aquest permís, el Govern podria dir que ha complert amb la Directiva europea utilitzant la 'clàusula paral·lela'; la qual permet acumular i comptar tots els permisos ja vigents en aquesta matèria a efectes de compliment.

Si el Govern utilitzes la 'clàusula paral·lela', podria no complir amb la data límit del 2 d'agost.

La Comissió Europea serà l'encarregada de decidir si accepta dita clàusula o els sanciona si passa el termini i no han posat en marxa la retribució per permís parental.

el permís de lactància ha millorat certs aspectes / freepik

L'Estatut dels Treballadors recull en l'article 48 el permís parental de vuit setmanes. En ell, s'estableix que "les persones treballadores tindran dret a un permís parental per la cura del fill, filla o menor acollit per un temps superior a un any, fins al moment en què el menor compleixi els vuit anys". A més, també diu que el permís "tindrà una duració no superior a vuit setmanes, contínues o discontínues" que "podran gaudir-se a temps complet o en règim de jornada a temps parcial conforme a l'establert reglamentàriament".

Tot i el que apareix en l'Estatut dels Treballadors, com aquest desenvolupament reglamentari no s'ha produït, els treballadors continuen sense saber com poden gaudir-lo a temps parcial.