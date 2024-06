Un aparador per a emprenedors

L’auditori del GironaHub es va convertir dimarts en un aparador de talent, una exposició de projectes emprenedors, la gran majoria de gironins o amb presència a les comarques gironines. Set minuts era el temps que tenien els protagonistes, més d’una quinzena de persones, per explicar i donar a conèixer els seus projectes, la seva feina.

Albert Armisen, fundador de Kakubi, en la seva intervenció. / Marc Martí

La jornada -emmarcada dins dels actes de la Setmana Girona Talent- va comptar amb més d’una cinquantena d’assistents, que es van reunir a la sala de la Farinera Teixidor per sentir les «càpsules» dels emprenedors, directius d’empresa i inversors. L’esdeveniment, presentat per Laura Pous, cap d’Economia i Món de l’Agència Catalana de Notícies, va donar el tret de sortida pocs minuts després de les sis de la tarda. El president de la Cambra de Comerç de Girona, Jaume Fàbrega, va ser l’encarregat de donar la benvinguda. «El problema més important i recorrent que ens trobem als nostres plenaris és la dificultat per trobar personal que ajudi les empreses a engegar projectes», va exposar Fàbrega. «No és un problema només gironí o català. Cada vegada es necessiten treballadors més qualificats per fer la feina», va afegir.

Triar amb qui treballar

Una de les protagonistes de la jornada va ser Diana Ballart, CEO The Smart Lollipop, el projecte que treballa en la creació d’un dispositiu mèdic en forma de piruleta capaç de detectar malalties a partir de la saliva. Ballart va pujar a l’escenari amb Guillermo Sarrias, Strategic Advisor de Ship2B Ventures, un dels inversors del projecte gironí. Ballart va destacar que no només els inversors busquen talent. «Els emprenedors busquem talent a l’hora de cercar un inversor, analitzem qui entra a casa», va assegurar. «És important que els emprenedors sàpiguen triar amb qui treballar», va dir.

Gemma Pagès, cofundadora de Zephyr Boats; David Boixader, CEO d’Etalentum, o Josep Coll, emprenedor i fundador de Red Points, van ser alguns dels protagonistes que van formar part d’una llista amb 16 ponents.

