Coneix el 'cronoworking': el nou model de treball flexibilitzat

A poc a poc Espanya es va actualitzant en termes laborals. Ara ha aparegut un nou concepte de flexibilització horària: el 'cronotreball' o 'cronoworking'. Amb aquest sistema, els treballadors podran decidir quin horari fan, sempre que compleixin amb les tasques que els pertoca i compleixin amb els terminis i la feina a fer.

Segons una entrevista en exclusiva per ‘Noticias Trabajo’, "hi ha moltes empreses on tu pots avaluar els teus empleats o tenir un registre de què estan fent dia a dia i a on no és necessari comptar amb un horari establert per això", Fabián Tesorero, Associate director a Walters People, empresa de selecció i treball temporal especialitzada en perfils júnior, de gestió i suport qualificat.

El model 'cronoworking'

Aquest model valora les tasques encomanades i realitzades per a cada treballador. Deixant de banda l'horari: mentre les tasques i els objectius es compleixin, l'horari és indiferent.

També és important que les hores pactades es compleixin, tot i haver-hi una flexibilitat, no es poden fer menys hores de les que pertoquen, ja que el contracte està estipulat per hores i no per projectes o objectius.

Així doncs, ha de quedar clar que aquest model farà que els treballadors hagin de complir amb les hores pactades, tot i que, podran flexibilitzar la seva hora d'entrada i sortida en funció de les tasques encomanades o objectius marcats empresarialment.

Podràs tenir el poder del teu horari laboral / freepik

Aquest model té futur?

Segons una enquesta de Walters People, a la qual ha pogut accedir en primicia 'Noticias Trabajo', el 72% dels entrevistats utilitzarien el 'cronotreball' per començar més aviat a treballar i així sortir abans. El 19% dels enquestats utilitzaria aquest mètode de treball per alternar horaris, segons necessitats personals. Un 5% començaria la seva jornada laboral més tard i, un 4% mantindria el seu horari actual d'oficina.

El 44% dels enquestats creuen que aquest model és molt beneficiós, ja que podran gaudir d'una major salut mental i disposar d'una major concentració i productivitat laboral.

Un 10% opina que millorarien el temps de descans (dormir).

Els Estats Units, Austràlia i Nova Zelanda utilitzen aquest model en les seves polítiques d'empresa.

Espanya està a la meitat de camí per implementar aquest nou model.

Què valora un treballador a l'hora d'escollir una empresa

Tenir una flexibilitat horària

Servei de guarderia

Assegurances de salut

Espais d'oci

Descomptes per a treballadors

per a treballadors Cafè o fruita gratuïta a l'empresa

a l'empresa Etc.

El teletreball és l'opció més estimada pels treballadors, posicionant-se en la primera opció del 45% dels enquestats per Walters People. En segona opció, amb un 35% d'acceptació, vindria la setmana laboral de 4 dies. En tercer lloc, amb un 13% el 'cronotreball' i, finalment, amb un 12% poder treballar des de qualsevol país.