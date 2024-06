Hipra i Quique Cárcel són guardonats amb el Premi Girona Talent 2024

L'empresa Hipra, amb seu a Amer, i el director esportiu del Girona Futbol Club, Quique Cárcel, han rebut aquesta nit el Premi Girona Talent 2024, que ha estat atorgat per l'associació Catalunya Valley i l'empresa de comunicació La Factoria. Hipra i Quique Cárcel han estat distingits per la seva trajectòria, per ser referents al territori i prestigiar Girona i el talent arreu del món, segons expliquen des de l'organització.

Carles Fàbrega, director general de la divisió de Salut Humana d'Hipra, ha recollit el premi i ha destacat la importància que té el talent per a la companyia. També per la necessitat que té Hipra d'evolucionar des de Girona i superar nous reptes per ser competitius a escala global. En el seu discurs, Fàbrega ha destacat que "ens fa especial il·lusió rebre aquest premi que l'entenem com un reconeixement de Girona per la contribució que des d'Hipra fem cap al territori. Més enllà del nostre propòsit de vetllar per un món més saludable, ens mou el compromís que les persones trobin a Hipra un projecte engrescador on poder créixer professionalment. De les 2.500 persones que formen el grup Hipra, gairebé 1.500 resideixen a les comarques gironines". Alhora, Fàbrega ha afegit que "el Campus Hipra d'Aiguaviva és una mostra del vincle d'Hipra amb les comarques gironines per continuar creixent amb talent i continuar enfortint el sector de la salut en el territori".

Lluc Salellas entrega el guardó a Quique Cárcel / Marc Martí

Per la seva banda, Quique Cárcel ha posat en valor l'esforç i el sacrifici per superar els mals moments que ha patit el Girona FC en els darrers anys fins a assolir el seu èxit històric com a club: acabar tercera a la lliga espanyola i jugar la Lliga de Campions la temporada que ve. En el dia que complia 50 anys i quan fa 10 anys que és al club gironí, Quique Cárcel ha agraït el premi i ha destacat "que és un mèrit global de tot l'equip de persones que forma l'entitat".

Ponències

Abans dels premis, s'han celebrat diverses ponències en relació amb la música, l'esport, la responsabilitat social corporativa, la innovació i l'empresa. Precisament, en relació amb l'empresa, i en motiu dels 60 anys de Frit Ravich, Josep Maria Viader i Judith Viader, president i directora general i han dialogat sobre l'evolució i el moment de la companyia.

Eduard Pérez i Carles Reixach han destacat la trajectòria d'Eumes, Escola de producció musical a Girona, amb fama global en el sector per a la formació amb uns estudis innovadors a l'Estat i que ara són referents en llengua hispana. A l'àrea d'esports, Juanjo Rovira, president MICsports, ha repassat un model d'èxit com és el MIC de futbol durant la Setmana Santa a la Costa Brava i una gran referència en competicions esportives a Europa. En el sector de la responsabilitat social corporativa, Francesc Durà, director general de la Fundació Aspronis, que va néixer a Blanes i en expansió al Maresme, i Carles Cuyàs, president de la Fundació Impulsa de Vic, han conversat sobre les trajectòries de les entitats i el seu valor social a la societat.

Pel que fa a la gastronomia i el seu pes al territori gironí i fama global, Martina Puigvert, xef del Restaurant Les Cols d'Olot, ha parlat de la seva cuina i de la nissaga familiar. Puigvert, premi a millor xef jove que la Guia Michelin del 2023, encarna l'evolució generacional que va fent el restaurant per la Fina Puigdevall.

Pel que fa a la innovació, Genís Roca, president de la Fundació.cat i expert en innovació, ha conversat amb Sam Judez, directora general Agència DDB i presidenta de l'associació d'Agències de Creativitat Transformadora en àmbit estatal, sobre els reptes de futur i idees creatives al voltant de Girona.

Més de cent persones han omplert la sala de l'Auditori Josep Irla de Girona, que ha tingut les actuacions musicals de Querat i Albert Bosch i el productor musical Miro Grütter. Els Premis Girona Talent han distingit en edicions anteriors David Martín, CEO de Tradeinn, Montserrat Carulla, Kim Faura, Juli Soler i Gabriel Ferraté, entre altres.