La justícia europea avala convertir els treballadors interins en indefinits

El Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) ha avalat aquest dijous convertir els treballadors interins en indefinits -sense considerar-los funcionaris - com a mesura per “sancionar” l’abús dels contractes temporals. En una sentència arran de dues prejudicials relacionades amb interins de la Generalitat de Catalunya, Luxemburg argumenta que la convocatòria de processos de selecció no permet una “reparació proporcionada i efectiva” dels abusos i assegura que si la llei estatal no preveu altres mesures, convertir els interins en indefinits és adient. A més, diu que si la “jurisprudència consolidada” del Suprem s’oposa a la conversió, el jutge pot no aplicar-la, al basar-se en una interpretació incompatible amb el dret europeu.