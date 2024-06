Els preus s'apugen dues dècimes al maig a Girona

Els preus s'han apujat dues dècimes a les comarques gironines aquest maig i l'IPC interanual tanca el mes al 3,4%. Sobretot, arran dels encariments que registren els hotels i allotjaments turístics (+7,9%) per l'arribada de l'estiu. Durant l'últim mes, i segons l'estadística que periòdicament publica l'INE, també s'han apujat els preus de la roba i el calçat (+2,4%) i els del paquet format per l'electricitat, el gas i els carburants (+0,9%). De fet, en comparació amb l'any passat, els preus d'aquest últim grup ara són un 6,7% més cars. Per contra, però, a l'altre costat de la balança s'hi troben els aliments. Perquè durant el mes de maig s'han abaratit un 0,2%. També s'abaixen, entre d'altres, el transport o els articles de la llar.

L'Índex de Preus al Consum (IPC) tanca el maig a l'alça a les comarques gironines, si bé aquest increment es modera en relació a l'abril (quan els preus es van apujar set dècimes de mitjana). Segons recullen les dades que periòdicament fa públiques l'Institut Nacional d'Estadística (INE), durant aquest maig l'increment a la demarcació s'ha situat en dues dècimes (0,2%).

Com ja és habitual, al darrere d'aquest percentatge hi ha dues realitats. Per una banda, aquells serveis o productes que formen part del cistell del dia a dia i que s'apugen; i per l'altra, aquells que davallen.

Aquest maig, el primer grup -el de les alces- ve marcat sobretot per l'arribada de l'estiu i la temporada turística. Perquè els preus dels allotjaments (aquí s'hi inclouen tant hotels com càmpings i apartaments) s'han encarit un 7,9%. I això també va en consonància amb els encariments que registren els paquets turístics (+1,6%) i els bars i restaurants (en aquest cas, però, tan sols un 0,3%).

En paral·lel, durant el maig també s'han apujat la roba i el calçat (+2,4%) i el paquet format per l'electricitat, el gas i els carburants. Segons recull l'estadística, en aquest cas l'increment ha estat d'un 0,9% -a l'abril, va ser d'un 1,3%- però en comparació amb l'any passat, ara pagar les factures o bé omplir el dipòsit arriba a ser un 6,7% més car.

Per altra banda, tot i que a l'abril els aliments i les begudes s'encarissin després de mesos moderant-se, ara tornen a anar a la baixa. Això sí, tan sols un tímid 0,4%, cosa que fa que anar al supermercat i omplir la nevera per passar la setmana ara sigui un 2,8% més car que l'any passat.

No són, però, els únics productes i serveis que aquest maig s'abarateixen. També ho fan el transport (-0,7%), els electrodomèstics (-2,1%), el lloguer de vehicles (-1,2%), els equips de telefonia (-1,1%), els mobles i els articles de la llar (-0,5%) o els llibres i objectes de papereria (-0,3%).

L'interanual s'apuja al 3,4%

A l'hora de decantar la balança, però, la inflació continua fent-se palesa. De fet, a les comarques gironines l'IPC interanual remunta tres dècimes i tanca el maig al 3,4%. Es torna, d'aquesta manera, a registres similars als de finals del 2023 i principis d'aquest any 2024.

És veritat que s'està molt per sota dels registres que l'IPC interanual va viure ara fa dos anys (en què aquest percentatge havia arribat a catapultar-se més enllà del 10%). Però també és cert que d'ençà de l'estiu del 2023, i exceptuant un lleuger parèntesi al febrer, aquest índex ha anat a l'alça. I que aquí també s'hi sumen els increments anteriors que havia anat registrant.