Els preus dels apartaments d'estiueig a primera línia de mar han pujat entre un 10 i un 12% en un any

Aquest 2024 si tens pensat llogar un apartament a la costa, prepara la butxaca, perquè ens trobem davant l'estiu més car de tots els temps. Si durant el mes d'agost, normalment el més car de tot l'any, tens pensat anar de vacances a un apartament a primera línia de mar durant una setmana, el cost mitjà que hauràs d'abonar serà d'uns 1.160 euros, segons l'informe anual de la taxadora Grupo Tecnitasa. El qual ha informat que, l'any passat el preu per les mateixes dates era de 1.055 euros. Així doncs, s'ha encarit un 10% el lloguer vacacional a primera línia de mar. Si retrocedim en el temps, les dades informen que des del 2020 fins al dia d'avui, hi ha hagut un increment total d'un 40% del preu del lloguer en aquest context vacacional i marítim.

El 2020 es pagaven 826 euros a la setmana per un apartament a primera línia de mar

L'informe apunta que, davant de l'alentiment registrat al mercat residencial els últims mesos, "el lloguer de vacances, això no obstant, continua incrementant-se significativament", amb "increments en els últims tres anys d'un 25%". Jose María Basañez, president de Tecnitasa, explica el motiu: "L'increment del preu del lloguer per estiuejar a primera línia de platja es produeix a conseqüència de la demanda, tant nacional com estrangera. Aquesta es manté molt forta, i suposa que estigui gairebé tot reservat des de fa mesos”.

Zones on més i menys apugen els preus

L'estudi ressalta Cantàbria com un dels llocs on han pujat més els lloguers. "En principi no era de les més demandades, però han incrementat els preus per sobre del 12%. A la platja de Comillas, per 70 metres quadrats s'estan pagant gairebé 1.900 euros a la setmana; a la "Playa de la Concha", a Suances, per 10 metres quadrats menys, 1.700 euros; i a Laredo i Santoña, sobre els 1.400 euros, per uns 70 metres quadrats", destaca Tecnitasa.

Un fenomen similar passa a Lugo. La taxadora apunta: "L'any passat es podien trobar apartaments per 350 o 450 euros a la setmana i, el 2024, ja no es troba res per sota dels 550 euros".

Les vacances a la platja et poden sortir molt cares / ASphotofamily

Les Illes Canàries és una altra de les comunitats on les vacances s'han encarit substancialment. Entre 2023 i 2024, un apartament en localitats turístiques de 35 a 50 metres quadrats, com Adeje, Mogán, Arona, Sant Bartolomé de Tirajana, Puerto de la Creu o la mateixa capital de Las Palmas de Gran Canària, han pujat de mitjana 300 euros.

Les províncies on de mitjana els preus no han canviat o han pujat lleugerament són Girona, Huelva, Astúries i Guipúscoa. Els increments ronden entre el 3% i el 6% a Castelló, Almeria, la Corunya, Biscaia, Tarragona, Màlaga, Barcelona i les Balears. Finalment, amb pujades entre el 6% i el 12% se situen les províncies restants: Múrcia, Granada, Pontevedra, València, Alacant i Cadis.