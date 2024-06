València es prepara per al I Fòrum del Mediterrani

Debatre els desafiaments de futur a la regió mediterrània per consagrar-la com a referent mundial és l’objectiu del Fòrum Econòmic i Social del Mediterrani, que organitza el grup Prensa Ibérica, en col·laboració amb la Fundació La Caixa. La ciutat de València acollirà la seva primera edició els dies 26 i 27 de juny de 2024. S’espera l’arribada de més de 1.000 participants, entre acadèmics i conferenciants de nivell nacional i internacional, a més de representants empresarials, polítics i socials, que compartiran els seus coneixements per promoure un progrés solidari i sostenible del planeta i els seus habitants.

Acompanyats pel president de Prensa Ibérica, Javier Moll, i el director de Relacions Institucionals de Fundació ‘laCaixa’, Sergi Loughney, obriran la trobada l’alcaldessa de València, María José Catalá, i el president de la Generalitat de València, Carlos Mazón. D’aquesta forma arrencaran a l’auditori de la Ciutat de les Arts i les Ciències dues interessants jornades, el programa de les quals comptarà amb la participació de rellevants ponents com l’historiador nord-americà, Robert Kaplan; l’economista italiana, Mariana Mazzucato; el pare de l’economia blava Gunter Pauli o el membre de la Reial Acadèmia d’Història d’Espanya, Shlomo Ben Ami.

I Fòrum del Mediterrani / D. R.

De gran expectació seran també els diàlegs per dirimir temes candents com els nous corredors energètics, inversions estratègiques de futur o el nou empresari social. Martí Saballs, director d’informació econòmica de Prensa Ibérica, acompanyarà el president de la CEOE, Antonio Garamendi, per debatre sobre la transformació empresarial, i a la presidenta del Banc Europeu d’Inversions, Nadia Calviño en un altre diàleg sobre el desafiament econòmic i social que afecta el Mediterrani.

Per completar el programa se celebraran diverses taules rodones amb els consells d’experts que, liderats pels diferents diaris de Prensa Ibérica, abordaran els vuit grans desafiaments que afecten aquesta part del litoral espanyol. El primer debat estarà moderat per La Opinión de Málaga, i tractarà sobre la ciutat mediterrània del futur. El seguirà el consell d’experts que ha reflexionat sobre els reptes immobiliaris, auspiciat pel diari Información d’Alacant, en el qual acadèmics i empresaris exposaran els problemes d’accés a la vivenda, la seguretat jurídica en la propietat o els avenços en sostenibilitat.

I Fòrum del Mediterrani / D. R.

La mobilitat sostenible com a eix del diàleg

El diari Levante convoca el consell ‘Xarxes per a la mobilitat’, on experts com Josep Vicent Boira, comissionat del Govern per al desenvolupament del corredor mediterrani a Espanya, i representants de Boluda, Air Nostrum i Vectalia analitzaran aspectes relacionats amb la mobilitat sostenible, incloent-hi aeroports, ports, carreteres i ferrocarrils.

Tancarà la primera jornada el consell sobre la nova energia per a la indústria, impulsat pel diari Mediterráneo de Castelló, i en el qual el president de el País Valencià, Carlos Mazón, sintetitzarà i exposarà el que s’hagi debatut sobre com la gran indústria de capital intensiu haurà d’aconseguir la seva energia fora dels combustibles fòssils.

I Foro Económico y Social del Mediterráneo / D. R.

Catalunya posa el focus en persones i l’economia blava

El segon dia del Fòrum del Mediterrani allotjarà el consell de turisme i canvi climàtic proposat pel Diario de Mallorca i el Diario de Ibiza en què la presidenta del Govern de les Illes Balears, Marga Prohens, resumirà els efectes del canvi climàtic relacionats amb l’àmbit dels viatges, abordant també altres aspectes com l’equilibri entre oferta i demanda. El seguirà el consell organitzat per La Opinión de Murcia sobre l’aigua, en què tècnics i catedràtics apuntaran algunes estratègies de gestió hídrica integrada per promoure l’optimització d’aquest recurs fonamental. Tancarà el debat Fernando López Miras, president de la Regió de Múrcia.

Catalunya s’ocuparà dels dos últims consells i debatrà sobre les persones i sobre l’economia blava. Amb el Diari de Girona destacats experts s’endinsaran en l’impacte de la immigració, destacant la necessitat de crear vies segures i regulades per als refugiats. L’últim consell, sota la batuta d’El Periódico de Catalunya, portarà les reflexions sobre l’economia blava, i el seu enorme potencial en termes de progrés comú, amb el mar Mediterrani com a principal font d’idees i desenvolupament.