Més d'un centenar d'empresaris participen en la 16a edició del debat d'economia de Begur

El professor titular del departament de màrqueting d'ESADE, Carles Torrecilla, va ser el protagonista de la 16 edició del debat d'economia de Begur. L'acte organitzat per l'Ajuntament de Begur i la Cambra de Comerç de Palamós va comptar amb més d'un centenar d'empresaris de les comarques gironines.

En aquest marc i amb el títol, "Inspirant l'empresariat gironí: Nou món, nous temps, nous negocis" el conferenciant va desglossar diferents aspectes com ara la importància de "buscar noves maneres de funcionar diferents de les que es feien servir durant el segle XX", destacant la importància que adquirirà la utilització de la intel·ligència artificial, la necessitat de canviar de vendre productes a vendre serveis de subscripció i l'impacte financer que tindrà no ser negocis sostenibles. Va destacar com a imprescindible per a qualsevol empresa tenir controlat avui dia el seu impacte al medi ambient, destacant aquests dos baròmetres: la petjada hídrica i la petjada d'emissió de carboni dels negocis. Va indicar que actualment els ajusts i bancs ja estan enfocats a penalitzar les empreses que no gestionen adequadament aquest tema, perquè aquest malbaratament impacta negativament (i impactarà encara més a futur) a les finances empresarials.

D'altra banda, el conferenciant va destacar la importància de treballar dia a dia en la millora de l'empresa. Així va indicar que la major part de l'empresariat només es dedica a millorar o es planteja canvis quan ha detectat alguna problemàtica i aquesta no és la manera, pel professor cal millorar cada dia. "Cal crear aquesta tendència d'anar millorant tot i que l'empresa funcioni.

Per la seva part el president de la Cambra de Comerç de Palamós, Pol Fages, va valorar molt positivament la trobada, destacant la quantitat més d'un centenar de representants del teixit econòmic de les comarques gironines i la qualitat i diversitat d'aquestes. En el seu parlament el president va destacar els treballs i la feina que fa la Cambra de Comerç de Palamós amb la resta de cambres del territori. En aquest sentit, també va fer esment dels reptes de futur que cal afrontar amb immediatesa com la Nova llei de Cambres i un finançament estructural per aquestes entitats que els permetin continuar defensant i representant els interessos de les empreses. L'acte el van tancar les paraules d'agraïment de l'alcaldessa de Begur, Maite Selva.