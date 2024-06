Augmenta un 23% el nombre d’empreses creades fins a l’abril

Les comarques gironines van registrar durant el primer quadrimestre de l’any la creació de 814 empreses, una xifra que representa un increment del 22,9% en comparació al mateix període del 2023, segons les dades provisionals de l’Estadística de Societats Mercantils de l’Institut Nacional d’Estadística (INE).

El capital subscrit per les noves companyies gironines va arribar als 59 milions d’euros, un 36,5% més que en els primers quatre mesos del 2023. Gairebé totes les societats constituïdes van ser societats limitades, concretament 808.

A la demarcació es van dissoldre al primer quadrimestre fins a 306 empreses, 82 més que un any enrere, una xifra que traslladada a percentatge significa un augment del 36,6%. De les societats mercantils dissoltes durant primers tres mesos de l’any, 272 ho van fer de forma voluntària, 30 per fusió i 4 per altres motius.

Si ens centren només en el mes d’abril, Girona va registrar la creació de 209 empreses. Aquesta xifra que representa un increment del 8,8% en comparació al mateix mes del 2023.

Un 33,4% a Catalunya

A Catalunya, el nombre de societats mercantils creades va créixer un 33,4% a l’abril en comparació amb el mateix mes del 2023, fins a les 2.435, segons dades provisionals de l’INE. El capital subscrit va ser de 109,38 milions d’euros, un 119,2% més que l’abril del 2023. D’altra banda, durant l’abril es van dissoldre 133 societats, un 15% més que el mateix mes de l’any anterior.