Les exportacions gironines creixen un 16% a l'abril empeses per l'alça de les càrnies i la indústria química

Les exportacions gironines han crescut un 16% a l'abril i tanquen el mes situant-se en 707,9 milions d'euros. Aquest increment s'explica, sobretot, pel bon comportament d'aquells sectors considerats motor de l'economia gironina a l'estranger. Durant l'abril, tant el sector agroalimentari -amb les càrnies al capdavant- com la química i els fabricants de maquinària han incrementat vendes a l'exterior. En el cas del clúster carni, les seves indústries han superat els 170 milions d'eurosde facturació a l'estranger, apostant per altres mercats més enllà de la Xina (que al rànquing de països, se situa en setè lloc). De retruc, en l'acumulat de l'any les exportacions gironines també creixen -en aquest cas un 6,3%- i ja superen els 2.700 milions.

Les empreses gironines tanquen un primer quadrimestre a l'alça en vendes a l'exterior. Entre gener i abril, les exportacions gironines han registrat un nou rècord i les firmes de la demarcació han exportat productes per valor de 2.767,3 milions d'euros. Traslladat en percentatges, això suposa un 6,3% d'increment en comparació amb el mateix període de l'any passat.

Part d'aquest increment es deu al bon comportament que han tingut els sectors exteriors a l'abril. Perquè segons recullen les dades que periòdicament fa públiques el ministeri, durant aquest mes les empreses gironines han exportat productes per valor de 707,9 milions d'euros. En comparació amb el mateix període del 2023, suposa un creixement de fins al 16%.

Novament, l'estadística reflexa que, per volum, el sector que continua capitanejant les vendes a l'exterior és l'agroalimentari. De fet, en concentra més del 40% del global (303,1 milions d'euros) i a l'abril, les seves exportacions han crescut un 13,9%.

I dins l'agroalimentari, aquell clúster que té preeminència continua essent el carni (sobretot, les vendes de porcí). Aquest abril les càrnies gironines han enviat cap a l'estranger productes per valor de 179,25 milions d'euros.

És un xifra un 3% superior a la del mateix mes del 2023 (aleshores, van ser-ne 173,82) però que també s'explica per les oscil·lacions que viuen les exportacions amb la Xina. Que precisament, aquest mateix dilluns ha anunciat que obre una investigació per decidir si imposa aranzels a aquesta carn, en resposta a aquells que recentment ha aprovat la UE per als cotxes elèctrics fabricats al gegant asiàtic.

La Xina, setè destí

Sigui com sigui, però, el clúster carni gironí també busca nous mercats a l'exterior per als seus productes. I la prova d'aquest afany es veu, precisament, quan s'analitzen quins són els principals destins de les exportacions gironines. Perquè la Xina, que tradicionalment havia ocupat els primers llocs del rànquing, aquest abril ja es troba al setè (amb vendes per valor de 24,58 milions d'euros).

Tot i el pes que té la indústria càrnia dins l'agroalimentari gironí, les seves no són les úniques empreses del sector que ha crescut en exportacions aquest abril. També ho han fet d'altres, com les de preparats alimentaris (de 28,9 a 32,3 milions), les de cafè (de 12,59 a 14,62 milions) o les de llet i productes làctics (de 8,69 a 9,97 milions) per posar-ne alguns exemples.

Química i maquinària, també a l'alça

Ara bé, si per volum l'agroalimentari està al capdavant, quan s'analitza el creixement, aquest abril també hi ha un altre sector que despunta: el de les químiques (dins el qual hi ha les farmacèutiques). Perquè al llarg del mes, les vendes de les seves empreses han arribat a incrementar-se un 13,21%, assolint els 110,1 milions d'euros.

I específicament, si es posa el focus en les farmacèutiques, les seves empreses han superat aquest percentatge. Perquè de mitjana, al llarg de l'abril les seves exportacions han crescut en un 20% (passant dels 35 milions de l'abril del 2023 als 42,24 d'aquest any).

Per últim, el tercer sector que es considera motor de l'economia gironina a l'exterior també tanca un bon abril. Perquè al llarg del mes els fabricants de maquinària han exportat per valor de 59,35 milions d'euros(l'abril de l'any passat, van ser-ne 48,58).

Més a França, Itàlia i Alemanya

Pel que fa a destins, per proximitat i com ja és habitual, França continua essent el principal mercat exterior dels productes gironins. Aquest abril, des de la demarcació s'han fet exportacions per valor de 179,25 milions d'euroscap al país gal (l'any passat, van ser-ne 173,82 milions d'euros).

També creixen les vendes de productes gironins cap a Itàlia (de 53,84 a 60,67 milions d'euros) i a Alemanya (de 47,72 a 53,89) i a la resta de països que segueixen en el rànquing. Per aquest ordre, Portugal, el Regne Unit, Polònia, la Xina, Turquia, els Països Baixos, Japó, Bèlgica, la República Txeca i els Estats Units.