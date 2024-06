La construcció d’habitatges creix un 7,2% en el primer trimestre a Girona

La construcció d’habitatges a les comarques gironines ha crescut un 7,2% durant el primer trimestre. Aquesta és una de les dades que després l’informe de l’Associació de Promotors de Catalunya (Apce) presentat ahir.

Segons l’estudi, a Catalunya, la construcció d’habitatges ha crescut un 11,3% ells primes tres mesos del 2024, amb uns 4.171 visats d’obra nova. El director general de l’Apce, Marc Torrent, considera que les primeres dades del 2024 mostren «un camí de la recuperació». Per províncies, a banda de Girona, la creació d’habitatges ha crescut especialment a Lleida (166,2%) i Tarragona (190,6%). A Barcelona ha disminuït un 0,4%.

Sobre la diferència entre l’oferta i la demanda, Torrent va explicar que Catalunya està «a la meitat de la producció necessària», ja que els últims quatre trimestres es van crear 14.800 nous habitatges de mitjana, per sota dels 25.000 necessaris.

El lloguer s’encareix

Pel que fa al preu del lloguer, la renda mitjana el 2023 es va situar en els 835,2 euros al mes a Catalunya, cosa que representa un 7,1% interanual més, amb un encariment del 7,5% de mitjana a Barcelona i Girona i del 6,6% a Lleida i del 6,8% a Tarragona.

L’any passat es van formalitzar uns 13.988 contractes de lloguer a Catalunya (-13%) i es van comprar i vendre 90.848 habitatges, per sota dels 101.001 de l’any anterior, i Marc Torrent va valorar que el sector s’ha d’adaptar a les noves necessitats del mercat, amb una sol·licitud de pisos per a famílies més petites.

El director de Banca d’Empreses de Negoci Immobiliari de CaixaBank a la Direcció Territorial de Barcelona, Jordi Toquero, va presentar les perspectives de CaixaBank sobre el mercat immobiliari, ha explicat que Catalunya és la comunitat autònoma espanyola amb més dèficit d’habitatge i que als municipis i zones on el problema és més gran, com Barcelona i la comarca del Baix Llobregat, és on més s’està creant, encara que «no prou». n