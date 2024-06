Els conductors d'autobús del grup Moventis s'uneixen per reclamar més personal i millorar el manteniment dels vehicles

Els delegats sindicals dels conductors d'autobús de diverses empreses del grup Moventis, que opera a Barcelona i Girona, s'han unit aquest dimarts a Lloret de Mar per reclamar més personal i millorar el manteniment dels vehicles. Es tracta de 31 representants sindicals de les empreses Sarfa, Blablacar, Izaro, Marfina, Moventis, Sarbus, La Vallesana, Cases, Transports Mataró i Circuits Ruri, que compten amb una plantilla d'uns 1.500 treballadors. Segons apunten alguns representants a tot Catalunya calen uns 300 conductors més. Asseguren que la manca de personal i de manteniment està afectant a la salut dels conductors, que els genera quadres d'ansietat i estrès.

Jornades maratonianes de 15 hores, falta de manteniment en els vehicles i agressions contínues de passatgers són algunes de les situacions que pateixen els treballadors del grup Moventis, que engloba una desena d'empreses d'autobús i que opera a les demarcacions de Girona i Barcelona. Ara, els representants sindicals d'aquestes empreses han decidit unir-se per crear un espai de debat sobre les situacions que es pateix en cada empresa i articular una reivindicació comuna.

La trobada ha agrupat 31 delegats sindicals a Lloret de Mar. Es tracta de representants d'uns 1.500 treballadors i que formen part de sindicats diferents. Diversos representants asseguren que no han volgut discutir sobre quina formació sindical representen ni la força que tenen, sinó que l'únic objectiu d'aquesta trobada era posar en comú les carències que té el sector i les condicions laborals que tenen.

Alguns treballadors asseguren que han hagut d'agafar la baixa en nombroses ocasions a causa d'estrès i ansietat. Aquestes malalties podrien venir de les hores extra que fan (en molts casos sense remuneració), la manca de manteniment en els vehicles o la falta de treballadors i d'una flota que correspongui a les necessitats reals del servei.

Ara, preveuen donar continuïtat a aquest grup de treball i trobar-se de forma periòdica per posar en comú les reivindicacions laborals que hi ha en cada una de les empreses. Després, les traslladaran a les direccions i aquestes confien que ho traspassin a la gerència del grup Moventis per tal que es prenguin les accions oportunes i es resolguin les seves demandes. Si la situació no millora en els propers mesos, els delegats sindicals utilitzaran aquesta plataforma per concretar com canalitzar les seves reivindicacions laborals.