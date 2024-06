El Govern aposta pel sector vitivinícola amb 75,7 milions d'euros

Ahir, 17 de juny de 2024, el Govern va aprovar una partida per finançar el sector vitivinícola amb uns 75,7 milions d'euros. Amb aquest finançament es vol reestructurar i reconvertir les vinyes de la intervenció sectorial vitivinícola per l'any 2025. Aquesta mesura pretén crear una millor competitivitat, adaptar la producció a la demanda, disminuir els costos de producció i millorar en sostenibilitat i medi ambient.

El Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació repartirà aquesta partida entre les diverses comunitats autònomes que integren Espanya. Adaptar-se a la nova Política Agrària Comuna (PAC) és un dels objectius d'aquest finançament.

La inversió total per part del Govern ha estat d'uns 150 milions d'euros

19 milions d'euros aniran destinats al desenvolupament d'un programa escolar pel curs 2024-2025 que fomentarà el consum de fruita, verdura i làctics.

Crear hàbits saludables des de la infantesa és primordial per crear ciutadans sans / freepik

La repartició del finançament

El finançament europeu

Castella-la Manxa ha rebut el finançament més elevat amb més de 35 milions per part d'Europa .

ha rebut el finançament més elevat amb Extremadura ha rebut uns 10 milions.

I, Castellà i Lleó, 6 milions.

Les comunitats autònomes disposaran de 54 milions d'euros en una segona convocatòria d'ajudes per la intervenció fins al 2027. 42 d'aquests milions correspondran a l'exercici 2025 i els altres 11 milions per al 2026. Per aquesta convocatòria s'han rebut 248 sol·licituds.