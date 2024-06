El grup gironí Briolf inverteix més de 30 milions en una fàbrica als EUA

El grup industrial gironí Briolf, amb seu a Riudellots i especialitzat en el sector de pintures i adhesius, ha signat un acord amb administracions locals de Carolina del Nord per a donar inici a la construcció de la seva primera planta productiva als Estats Units, amb una durada mínima de dos anys fins al començament de la seva activitat i que comptarà amb una inversió superior als 30 milions d'euros.

La nova planta de fabricació de l'empresa gironina se situarà a la ciutat de Monroe, en el comtat de Union (Carolina del Nord), i disposarà de 130.000 metres quadrats de superfície per a acollir les instal·lacions productives del grup, que la seva posada en marxa crearà més de cent llocs de treball directes, segons estimacions de la companyia.

"Estem davant un fet històric a nivell qualitatiu i quantitatiu perquè aquesta inversió era un dels elements més importants del nostre Pla Estratègic 2022-2026", ha informat el president de Briolf Group, Jaume Juher, en una nota de premsa en la qual ha destacat les "oportunitats de creixement" que ofereix Amèrica del Nord com a mercat exterior més important per al grup.

Les primeres relacions comercials entre l'empresa amb seu a Girona i els Estats Units van començar en la dècada dels noranta i "després d'un llarg camí de treball, dificultats i alguns errors", la companyia afrontarà "un repte únic" que, en opinió de Juher, li permetrà atendre "de manera directa" aquest mercat.

La primera fase del projecte contempla la creació d'una fàbrica per a produir localment la gamma Roberlo -una de les vuit filials del grup al costat de Montana Colors, Chemfix, Cromaresme, Dexia, Impacar, Areco i Intec- i, posteriorment, ampliar els recursos productius de manera gradual amb l'objectiu de fabricar localment productes de la divisió d'aerosols o adhesius.

Després de la signatura del recent acord, el governador de Carolina del Nord, Roy Cooper, ha declarat que l'estat nord-americà continua atraient als "fabricants més forts del món" que entenen com les inversions de l'estat en "infraestructura i desenvolupament de la força laboral" ajuden els seus negocis a "tenir èxit".

Precisament, una subvenció del Fons One North Carolina ajudarà a facilitar l'expansió de Briolf, que va tancar 2023 amb unes vendes consolidades de 245 milions d'euros i un creixement pròxim al trenta per cent en comparació amb l'any any anterior.