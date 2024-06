La guerra comercial UE-Xina impacta a les càrnies gironines

El Ministeri de Comerç de la Xina ha anunciat aquest dilluns una investigació ‘antidumping’ (competència deslleial) contra certes importacions de carn de porc i derivats procedents de la Unió Europea (UE), una anticipada resposta als aranzels imposats per Brussel·les als vehicles elèctrics xinesos.

Això podria afectar especialment Espanya, ja que es tracta del principal exportador de porc a la Xina, i per tant a les comarques gironines. Espanya va exportar a la Xina l’any passat més de 560.000 tones de productes de porc per valor de 1.223 milions d’euros, un 20% provenia de Girona.

Alguns analistes ja havien indicat que Pequín buscaria que les seves represàlies pels aranzels se centressin en els països considerats com els seus impulsors, entre els quals hi ha Espanya.

Segons ha indicat Comercio a la seva pàgina web, la petició per investigar les importacions de porc europeu a la Xina va ser presentada el dia 6 passat per l’Associació Xina de Ramaderia. Les indagacions se centraran en els productes importats el 2023 i en els ‘danys’ que aquestes compres van provocar al sector xinès entre 2020 i 2023.

En el procés es revisaran productes com carn de porc o triperia, tant refrigerats com congelats, així com greix d’aquest animal i derivats d’ella o de vísceres, apunta el comunicat, que informa que la investigació començarà avui i es prolongarà durant un any, amb opció a ampliar-la sis mesos addicionals més «sota circumstàncies especials».

Un mercat important

El sector carni capitaneja les vendes a l’exterior de les comarques gironines. L’any passat, les càrnies de la demarcació van exportar per valor de 2.475,87 milions d’euros. D’aquests, 267 milions els va generar les vendes a la Xina. Tanmateix, les vendes al gegant asiàtic per part de les càrnies gironines han baixat en els últims anys. El 2020, les companyies del sector van vendre a la Xina per valor de 781,3 milions d’euros, una xifra que pràcticament multiplica per tres la registrada en l’últim exercici.

La baixada de les exportacions a la Xina es podria explicar per la situació que va viure el gegant asiàtic entre els anys 2019 i 2022. Llavors, la pesta porcina va colpejar la producció agroalimentària del país, que es va veure obligat a incrementar les seves compres a l’exterior. Això va beneficiar a les càrnies de les comarques gironines, que es van aprofitar d’aquesta situació, que juntament amb el consum creixent de carn de porc a la Xina, van fer créixer les exportacions de les empreses de la demarcació al país asiàtic.

Investigació anticipada

A finals de maig, setmanes abans de la data en què s’esperava que Brussel·les anunciés els aranzels als elèctrics, la premsa oficial xinesa va avançar la possibilitat que algunes empreses sol·licitessin aquesta investigació, i divendres passat va confirmar que s’havia presentat oficialment aquesta petició.

Un dia abans, el portaveu de Comerç He Yadong s’havia limitat a assegurar que les indústries xineses «tenen dret a presentar una sol·licitud de recerca» sobre les importacions des d’Europa de porc i també de lactis. «Si es compleixen les condicions per presentar un cas, l’autoritat investigadora iniciarà el procediment de presentació i ho anunciarà públicament», va avançar el portaveu, que va assegurar que aquesta iniciativa s’ajustaria a les normes de l’Organització Mundial del Comerç (OMC) i que entra dins del dret de les empreses xineses a «protegir l’ordre normal de la competència al mercat».

La Comissió Europea (CE) ja ha afirmat que pren nota de la investigació i que intervindrà quan sigui necessari per assegurar que compleix amb les regles de l’OMC. «La Comissió està analitzant ara la sol·licitud, seguirem molt de prop el procediment en coordinació amb la indústria de la UE i els nostres Estats membres», ha indicat a la roda de premsa diària de la CE el portaveu comunitari de Comerç, Olof Gill. «Intervindrem quan escaigui per garantir que la investigació compleixi plenament totes les normes pertinents de l’Organització Mundial del Comerç», ha afegit.

Per la seva banda, el ministre d’Agricultura, Pesca i Alimentació, Luis Planas, ha criticat la posició de la Xina. «La competència comercial és de la Unió Europea, però el nostre deure és resoldre aquest problema», va assegurar. «Les guerres comercials no són bones amb ningú i al sector agroalimentari cal evitar-les», va comentar el ministre mentre treia ferro a l’obertura de la investigació xinesa al·legant que «encara no són mesures punitives».