Bones notícies per als jubilats: 200 euros extra aquesta setmana per aquest motiu

Durant aquest any hi ha hagut bones notícies per als pensionistes. Una de les millores principals de les pensions contributives de la Seguretat Social i les del Règim de Classes Passives de l'Estat ha estat la revaloració del 3,8%. Aquesta pujada, encara que va entrar en efecte des del gener, no s'ha notat significativament fins a l'arribada de la paga extra d'estiu.

I és que, el canvi ha produït un augment força important en la pensió mitjana de jubilació que, segons el mitjà Noticiastrabajo, suposa una pujada de 734 euros anuals. Això vol dir que guanyaran 52 euros més al mes, arribant als 1.380 euros. Un cop dit això, la paga extra d'estiu farà que aquesta pujada sigui més significativa, fent que la pensió mitjana de jubilació augmenti en 104 euros i la pensió mitjana total en 92 euros.

La paga extra d'estiu, que correspon a una mensualitat ordinària, farà que els pensionistes que cobren 1.400 euros mensuals en rebin 2.800 a finals de juny. A causa d'això, aquest any, gràcies a la revaloració, aquest augment serà encara més gran. Així, per a aquells que perceben la pensió màxima de jubilació, que aquest any puja a 3.175 euros mensuals bruts, la paga extra d'estiu elevarà els ingressos fins a 6.350 euros, un increment de 230 euros.

D'altra banda, els pensionistes amb fills que reben un complement per a cadascun veuran augmentades encara més les seves pagues, ja que aquest complement no està subjecte al “límit màxim de les pensions”. Així, un pensionista amb quatre fills podria rebre fins a 6.593,28 euros amb la paga extra, incloent-hi el complement per fills.