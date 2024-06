El centre logístic d'Amazon al Far d'Empordà busca ampliar la plantilla

El centre logístic d'Amazon al Far d'Empordà celebra el primer any d'activitat amb més de 1.500 treballadors. Entre el personal que integra la plantilla, hi ha representades més de 40 nacionalitats i un 40% són dones. La multinacional ja busca ampliar la plantilla i actualment té unes 150 vacants en perfils com mossos de magatzem i personal tècnic, entre d'altres. Les instal·lacions van obrir portes el maig del 2023 amb uns 900 treballadors, més de 3.000 robots i una inversió de 200 milions d'euros. El centre logístic té més de 150.000 metres quadrats i dona suport a les operacions de primera milla d'Amazon a Espanya, amb capacitat per emmagatzemar diversos milions d'unitats de producte.

"Després del nostre primer any d'activitat, estem molt orgullosos de comptar amb un gran equip de persones amb molt de talent. Volem ampliar la nostra plantilla oferint un entorn de treball modern i segur amb múltiples possibilitats per al desenvolupament professional", assegura el director del centre, Jordi Bellana. En aquest sentit, remarca que ofereixen "condicions competitives" i "beneficis des del primer dia". Entre ells, assegurança privada, pla de pensions i diferents opcions de formació per tal que l'equip "pugui créixer i desenvolupar-se.

Interior del centre logístic d'Amazon al far d'Empordà. / ACN

Actualment, el centre logístic està buscant més de 150 persones per a diferents rols que van des de mosso de magatzem o posicions tècniques fins a personal d'oficines. Per a les posicions de mosso de magatzem ofereixen una remuneració superior a 1.400 euros, amb opcions de torn de dia o de nit.

A més de l'equip humà, el centre logístic del Far està equipat amb la tecnologia més avançada d'Amazon Robotics, que crea sistemes i metodologies de treball més segurs, i millora l'experiència i el benestar dels treballadors i treballadores. Els sistemes robotitzats s’encarreguen de transportar les càrregues pesades i redueixen l'execució de tasques repetitives. Des de 2019, l'equip europeu de tecnologia avançada ha creat més de 550 innovacions i, amb l'objectiu de seguir evolucionant, s'han invertit més de 400 milions d’euros en centres d'Amazon a tota Europa en els darrers tres anys.

Des de 2011, Amazon ha invertit més de 13.000 milions d'euros a Espanya. Només al 2022, s'hi ha invertit més de 3.700 milions d'euros per "acostar-se" als clients i millorar els serveis, però també per "continuar fent costat a les més de 15.000 petites i mitjanes empreses que formen part d’Amazon", 3.300 de les quals a Catalunya.

Actualment, gairebé el 60% dels articles venuts a Amazon provenen de venedors externs. Al 2023, la companyia va obrir diversos centres i en l'actualitat compta amb unes 40 instal·lacions a tot el territori espanyol, que inclouen centres d'operacions i oficines corporatives.