Les pimes i el repte de la digitalització

La digitalització és un factor determinant per a garantir la continuïtat de les empreses. Impulsar aquests procés de transformació digital comporta una sèrie de desafiaments i riscos per a les empreses, que han d’invertir-hi recursos, realitzar canvis estructurals i adquirir el coneixements necessari. Aquestes són algunes de les qüestions que ahir es van tractar en la jornada ahir per Diari de Girona i Prensa Ibérica, amb el patrocini de CaixaBank i la col·laboració de Neorg.

Més de trenta de persones, la majoria representants de petites i mitjanes empreses de la província, van assistir a la trobada a l’Hotel Carlemany de Girona. El director de Diari de Girona, Josep Callol, va apuntar que la voluntat de la jornada era «ajudar les pimes, que no tenen els recursos de les grans corporacions», a «trobar solucions» a partir de les aportacions d’uns ponents que poden parlar de les seves experiències en l’àmbit de la digitalització.

Pere Cornellà, director general de Cafès Cornellà i president de Pimec Girona, va explicar que la seva empresa fa molts anys que va iniciar la via cap a la digitalització. I que aquest és un «procés per capes». Segons la seva opinió, amb les eines que hi ha actualment, «s’obren grans oportunitats per a les pimes», perquè «per primer cop, podem competir amb les grans corporacions amb eines molt similars a uns preus que són accessibles».

Per l’empresari gironí, els processos de transformació digital a les petites empreses «no són fàcils, perquè en una pime hi ha poques persones que fan moltes coses». En aquest sentit, va destacar que «les pimes s’han de focalitzar en un propòsit que pugui assumir tothom, perquè amb la dimensió que tenim no podem arribar a tot».

També va considerar «importantísim que, en un procés de digitalització, el lideratge ha de venir de dalt, que l’equip directiu tingui la iniciativa, i que insti a tota la organització aprendre a pensar en digital».

En una línia similar, Josep Maria González, Director territorial de CaixaBank a Catalunya, va insistir que «les empreses han de fer esforços per incorporar talent per tal d’accelerar els processos de transformació digital». El directiu, va posar alguns exemples de suport de l’entitat en la digitalització de les empreses, i va destacar algunes de les demandes que els hi fan els seus clients: «les pimes, normalment, demanen solucions de gestió operativa, com la comptabilitat o la facturació electrònica. Empreses més grans busquen solucions més específiques i personalitzades, com l’anàlisi de dades o la ciberseguretat. El que totes reclamen són solucions per al comerç electrònic, que ha anat molt a l’alça des de la pandèmia».

González va afegir que hi ha sectors més tradicionals, com l’agricultura o la construcció, que mostren «certa resistència al canvi», però que la «transformació digital és transversal i acaba arribant a tots els sectors».

De la seva banda, Mario Colomer, CEO i confundador de Neorg, va fer una crida a les empreses a aprofitar les diferents línies d’ajudes de l’anomenat «kit digital», que s’ha posat en marxa amb fons europeus per ajudar a digitalitzar les empreses. «Hi ha l’oportunitat d’accedir a ajudes rellevants», va assegurar.

Colomer també va destacar que on la digitalització ofereix més oportunitats a les pimes és en l’àmbit de l’anomenat B2B (negoci entre dues empreses), ja que en el B2C (venda al consumidor final) és molt més complicat competir amb grans companyies.

El CEO de Neorg també va posar en valor l’acompanyament que fan les empreses consultores, que sovint tenen experts que ajuden les pimes a vendre més, ser més eficients o reduir costos.

Una de les empreses amb les que col·laboren és Weprefereat, una start up gironina nascuda durant la pandèmia, que ofereix un servei de càtering a treballadors d’empreses. Avui, cuinen per a més de 5.000 treballadors de més de cent empreses, i s’hi relacionen gràcies a una «cantina digital». «El nostre negoci ja va nèixer amb una base tecnològica important», va explicar Marc Almeda, CEO de Weprefereat. Això sí, va apuntar que més que partir d’una estratègia digital predefinida, han après molt del procés de prova-error. Almeda va afegir que tracten el seu negoci com un e-commerce, en el que analitzen moltes dades, que analitzen per «intentar conèixer els nostres clients i treballar amb accions de màrqueting per a fidelitzar-los».

Una altra de les ponents de la jornada, Eva Olivares, CEO de la companyia gironina DobleSEO, va comentar que «avui tenim accés a moltes dades, més que mai, però és molt fàcil acabar amb certa infoxicació». Per això va insistir en la necessitat de fixar-nos en aquelles que realment són rellevants i que serveixen als objectius del negoci. «Cal sentit comú, veure què necessitem, i ajudar-nos de partners que ens donin suport per interpretar les dades, perquè les pimes no poden tenir una persona exclusivament dedicada a l’analítica de dades».

Altres ponents també va posar de relleu que les dades rellevants per al negoci no s’han de quedar a la taula del director general, sinó que han de ser compartides amb la plantilla, amb l’objectiu de fer-los partíceps de l’evolució de la companyia i dels seus objectius.

Respecte a l’anàlisi de dades, Pere Cornellà va introduir el concepte d’indústria 4.0, i la revolució que suposen les fàbriques intel·ligents equipades amb sensors que recullen i analitzen dades en temps real per a millorar la presa de decisions.

D’altra banda, Olivares, va explicar que des de Vilablareix, on DobleSEO té la seu, s’han convertit en una les principals agències de l’Estat en posicionament web. Segons la seva opinió, un dels camps poc explorats i amb recorregut és el del SEO en el sector industrial i va posar l’exemple de l’oportunitat de negoci que havia generat la feina realitzada amb una empresa de tractament d’aigües residuals.

D’altra banda, Olivares, que també és membre de la junta de la patronal tecnològica Aenteg, va valorar que un dels «fets diferencials» de Girona és que «les empreses del mateix sector ens unim per a sumar esforços», generant «sinergies molt positives».

En el tram final de l’acte, Josep Maria González (CaixaBank) va destacar que tot i que la digitalització permet a les empreses ser més eficients, en molts casos també ha estat clau per a canviar el seu model de negoci. n