Torna a pujar la factura de la llum: 48 euros el megawatt

Estem a punt d'entrar a l'estiu i com sabem, ara és el moment en què les factures pujaran de forma desorbitada. Tant és així que el preu de la llum ja ha arribat als 48 euros el megawatt, un 57,7% més que el mes de maig, segons les dades publicades pel Grup ASE, empresa dedicada a defendre els interessos dels consumidors d'energia.

El mes de maig pagàvem 30,4 euros per megawatt

Per què es produeix aquesta pujada de preus

Segons els experts del Grup ASE, això és una "normalització" de preus, després que a la primavera s'enfonsessin a conseqüència d'una gran generació d'energia hidràulica, eòlica i fotovoltaica.

Tot i que ens queixem per la pujada d'un 57,7% respecte al mes passat, Espanya és un dels països que està per sota de la resta dels països europeus en matèria de factures d'energia, exactament estem un 30% per sota del preu.

Alemanya té un preu mitjà d'uns 69,20 euros per megawatt

França està per sota Espanya, amb un preu d'uns 26,08 euros per megawatt. Tot i que, això succeeix perquè té una gran abundància en matèria nuclear.

L'estiu arriba amb la pujada de preu en les factures dels subministraments / freepik

Espanya i França

Espanya importa electricitat "barata" de França a la nit, mentre exporta els excedents d'energia fotovoltaica durant el dia. Així doncs, durant el dia, aporta més del 50% de l'electricitat d'Espanya.