UP reclama un pla pilot per contractar de manera excepcional temporers sense papers davant la falta de mà d'obra

Unió de Pagesos reclama al govern espanyol que posi en marxa un pla pilot perquè persones amb situació irregular residents a Catalunya puguin obtenir permisos excepcionals de feina per treballar a la campanya de la fruita. Això, davant les dificultats que el sector ja s'està trobant per contractar temporers. Per una banda, perquè arriba gent sense papers que no poden contractar, però també perquè treballadors que tenien en anteriors campanyes i que tenen l'obligació d'avisar-los els diuen que no. A més, també denuncien que treballadors amb papers s'estan trobant amb dificultats administratives per renovar la seva situació. En una bona campanya, com la que el sindicat preveu enguany, fan falta uns 30.000 treballadors al camp.

Pel que fa a la campanya, Unió de Pagesos preveu una "bona campanya" amb una "bona producció", tot i que hi ha algunes varietats que encara arrosseguen els efectes de la sequera que veuran minvades les seves produccions.

Reducció de l'atur

Pel que fa al personal, Unió de Pagesos alerta que cada vegada resulta més difícil trobar persones per cobrir la campanya agrària en l'escenari actual de reducció de l'atur fins al 9,5%, la taxa més baixa dels darrers 16 anys. Expliquen que hi ha treballadors d'anteriors campanyes que prefereixen treballar en altres sectors més estables.

De moment, el sector ja s'està trobant amb aquesta falta de personal, una situació que es pot agreujar en el pic màxim de feina, durant la segona quinzena de juliol, quan en una bona campanya fan falta uns 16.000 treballadors al camp. En el conjunt de la campanya se'n necessiten 25.000 en un any normal i 30.000 en un de bo.

Un problema que estant tenint els productors és la dificultat per poder contactar amb treballadors d'anteriors campanyes. Hi estan obligats, però hi ha treballadors que no contesten i això provoca que hagin de buscar personal alternatiu a les vigílies de collir. A banda, Unió de Pagesos denuncia que s'estan trobant "molts temporers" amb els permisos de treball a punt de caducar amb problemes per renovar els papers.

Contractació en origen

D'altra banda, el sindicat celebra que s'ha pogut augmentar la contractació en origen i diu que enguany arribaran a Catalunya 1.590 persones contractades per treballar a la campanya de la fruita, la majoria de les quals treballaran en centrals fructícoles.

Per tot plegat, l'organització agrària reclama al govern espanyol que impulsi un pla pilot perquè persones residents a Catalunya puguin obtenir permisos excepcionals de treball per treballar a la campanya de la fruita. Sostenen que aquesta mesura pot evitar l'efecte crida i garantir unes condicions laborals dignes. El responsable de Temporers, Jaume Pedrós, ha afegit que ja han traslladat aquesta proposta al subdelegat del govern espanyol a Lleida, José Crespín en diverses ocasions, però que no n'han obtingut resposta.