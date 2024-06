L'economia catalana està recuperant la posició respecte al 2022

Aquesta setmana, la Generalitat de Catalunya va presentar l'Informe Anual de l'Economia Catalana 2023. En aquest informe es va poder apreciar com hi ha hagut una recuperació de l'economia, però aquesta, no ha arribat a les butxaques de la classe treballadora.

L'evolució de l'economia catalana

El 2022 els salaris catalans van caure en picat. El 2023 aquests, van pujar un 3,36% gràcies a la negociació col·lectiva. A més, el PIB va pujar un 2,6%, cinc vegades més que la mitjana de la zona euro (0,5%). Les dades d'aquest article s'han extret del mitjà "Economía Digital".

Segons les dades de l'informe els increments salarials pactats en els convenis col·lectius es mantenen per sota de la pujada de preus

Els sectors econòmics

El sector industrial va créixer un 3,5%. Mentre que a Itàlia o Alemanya aquest percentatge va caure en picat.

El sector de serveis va augmentar en un 3,1%.

El sector dels serveis va augmentar considerablement / DC Studio

Les exportacions van ajudar en el creixement de l'economia, incrementant-la en un 6,1%; el que representa uns 100.000 milions d'euros.

La zona euro va patir una baixada del 3,3% en matèria d'exportacions

El cost laboral

La despesa per treballador i mes, es manté per sota la inflació. El cost va créixer un 5% el 2023 i acumula un increment del 10,9% des de 2021, per sota de la pujada de preus, un 11,7%.

L'ocupació el 2023

Hi va haver 3.670.100 afiliats a la Seguretat Social, un rècord. A més, moltes d'aquestes ocupacions van ser en sectors qualificats, com professionals científics i intel·lectuals dins els sectors de la tecnologia de la informació, dret, salut o educació.

Aquest sector i el sector de tècnics i professionals de suport van generar el 55% de l'ocupació.

El sector de la restauració i serveis com botigues van augmentar els llocs de treball, representant un 25,5%.

L'atur ha caigut fins al 9,3%, el valor més baix des de 2008