La Copa Amèrica, una via de negoci per a empreses gironines

La Copa Amèrica de vela tindrà un impacte econòmic de 1.200 milions d’euros a Catalunya, segons l’estimació de la Fundació Barcelona Capital Nàutica (FBCN), que aglutina administracions i entitats del teixit econòmic i social. Algunes empreses gironines es beuran beneficiades d’aquest esdeveniment i ja es mouen per emportar-se part del pastís que generarà la competició.

La companyia especialitzada en el lloguer d’embarcacions Top Sailing Charter (TSCH), n’és un exemple. La firma gironina treballa per aportar vaixells perquè grans empreses i els seus clients puguin seguir en directe i des del mar les regates de la Copa Amèrica de vela, que aquest any té com a seu la ciutat de Barcelona.

L’empresa, amb seu a Torroella de Montgrí, disposa de fins a sis catamarans, des d’on es podrà veure la competició. Top Sailing Charter ja està en negociacions amb algunes empreses per llogar aquestes embarcacions.

Una embarcació de Top Sailing Charter. / Top Sailing Charter

«Nosaltres posem catamarans a disposició d’aquestes grans corporacions, perquè els lloguin durant el temps que dura la competició i els ofereixin als seus clients. Per donar resposta a l’alta demanda de les empreses, hem cregut convenient oferir-los quelcom exclusiu», explica Sergi Alós, fundador i CEO de Top Sailing Charter. «De la mateixa manera que les empreses lloguen una llotja als millors estadis de futbol o segueixen la Fórmula 1 des d’una ubicació privilegiada als circuits, la Copa Amèrica de vela és un esdeveniment prou important com perquè les grans corporacions triïn les nostres embarcacions i ofereixin als seus clients viure una experiència única. No passa cada dia que es pugui seguir de tan a prop una competició d’aquesta magnitud», afegeix.

Aquesta no és l’única empresa gironina que ha vist la celebració de la Copa America de vela com una oportunitat. Un altre exemple és Zephyr Boats. La drassana baix-empordanesa ha dissenyat la primera embarcació 100% elèctrica feta a Catalunya, en el marc d’un projecte de descarbonització del mar.

Es tracta d’un bot de vuit metres d’eslora i que servirà, juntament amb cinc més que estan dins del projecte, com a vaixell de suport durant la Copa Amèrica de vela. La Zephyr 800 Ecop està construïda a Forallac per la drassana Zephyr i compta amb dues bateries de 400 quilos cadascuna i una autonomia de poc més d’una hora, si es navega a 25 nusos, la màxima velocitat a la que pot arribar. Es tracta d’una iniciativa impulsada per la Fundació Barcelona Capital Nàutica, i que aposta per «generar economia blava», aprofitant l’impuls que donarà la celebració de la Copa Amèrica, que es disputarà a la capital acatalana entre els mesos d’agost i octubre.

Donar-se a conèixer

Les previsions apunten que la competició generarà fins a 19.000 llocs de treball i atraurà 2,5 milions de turistes a Barcelona. Ara, un dels reptes de la Copa Amèrica de vela és donar-se a conèixer entre la ciutadania catalana. Que la celebració de l’esdeveniment esportiu i tecnològic a Barcelona no quedi només per a l’àrea metropolitana. A la regata preliminar de Vilanova i la Geltrú, al setembre, un dels aspectes a millorar va ser justament aquest: atraure públic que no fos estrictament local. A això respon justament l’organització d’un tour amb el trofeu de la copa per set ciutats catalanes.

Embarcació 100% elèctrica dissenyada per la drassana Zephyr. / ACN

El ‘Trophy Tour’, va anunciar fa unes setmanes l’organització d’America’s Cup Event (ACE), se celebrarà entre el 25 de juny i l’1 de juliol i recalarà als ports de l’Escala, Palamós, Vilassar de Mar, Sitges, Tarragona i Cambrils abans de la seva arribada oficial a la capital catalana, on s’exhibirà amb les copes de Puig Women’s America’s Cup, UniCredit Youth America’s Cup i Louis Vuitton Cup.

Durant la travessia pels set ports, els presidents de cada club i les autoritats locals donaran la benvinguda al trofeu i als representants d’ACE. Entre les diverses activitats programades dins i fora de l’aigua per cada club s’inclou una exhibició de vela adaptada a l’Escala, així com diverses regates de formació de les classes Optimist i Laser inspirades a l’America’s Cup.

La 37a edició de la Copa Amèrica de vela començarà el proxim 22 d’agost i finalitzarà el dia 27 d’octubre.

