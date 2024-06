WeInnova i Girona Hub organitzen una jornada d’innovació educativa i social

La consultora WeInnova i Girona Hub organitzen la jornada "Digital Skills-Up" a Girona per promoure la innovació educativa en un acte que se celebrarà el proper 26 de juny, a la seu del Gironahub (Santa Eugènia, 42).

La jornada, que començarà a les 10 del matí té com a objectiu reunir experts en educació i innovació per compartir coneixements i experiències, a més d'un espai de debat per impulsar la transformació digital i social a les nostres escoles i comunitats.

Ponents de l’acte

Denisa Gibovic, de Blue Room Innovation, presentarà Life Worth Living, projecte que busca la millora de la cultura escolar i l'aprenentatge cuidant els educadors i els directors; Eric Roig, de la Fundació Bofill, què explicarà els resultats de la seva investigació en el marc del projecte Code Club i Sílvia Castelló, de Qstura School, que parlarà del projecte Re-Fashionable, creat per transformar el sector de la Formació Professional i de la moda mitjançant la creació d'un model sostenible i circular.

Aurora Armesto de la UCSOP de la Universitat de Girona, la directora de la Fundació UdG, Irene Compte, del Consell Comarcal del Gironès, i Pilar Calçada Balcells, de 8 colors.org.

Josep Mª Teixidor, d’Avantiam, explicarà com poder posar en contacte ciutadans i administració a través de la tecnologia, Rosa Mª Falgàs d'Acefir, ensenyarà el seu treball d’alfabetització cívica i democràtica amb adults, Carme Gual Co-Directora d'EcoRegió, explicarà l’Ideatró i el projecte europeu Living Lab d‘Agroecologia i Laura Vallès, de la Fundació Girona Est, que dona suport al Barri Girona Est, que contribueix a la igualtat en el seu desenvolupament.