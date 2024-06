Alzamora Group, guardonada per una "innovadora" solució en el sector cosmètic

L'empresa especialitzada en la fabricació d'envasos de cartó Alzamora Group ha estat guardonada amb el seu vuitè WorldStar Award en la categoria de salut i cura personal. Aquest premi a escala mundial, atorgat per la World Packaging Organisation (WPO), destaca la "innovació" de la companyia amb el paquet per a la crema de GERnétic, que "s'assembla a una luxosa caixa de joieria, inspirat en els arcs de la marca", detallen des de la firma garrotxina en un comunicat.

El premi es va anunciar en una cerimònia a Bangkok (Tailàndia) durant la fira Propak Àsia 2024 el 15 de juny, competint amb més de 435 projectes i 41 països. La participació en els WorldStar Packaging Awards 2024, requereix que els productes hagin estat prèviament guardonats en competicions nacionals o regionals. Aquest envàs ja havia estat reconegut com a Carton of the Year en els European Carton Excellence Awards 2023.

"Aquest premi és un testimoni de l'esforç continu del nostre equip per superar els límits en els dissenys premium de packaging sostenibles" afirma Carles Cargol, responsable de R+D d'Alzamora Group.

El jurat dels WorldStar Packaging Awards va elogiar el disseny per la seva "complexitat i elegància" destacant la dificultat de crear una estructura tridimensional a partir d'una sola peça de cartó, sense ús de coles ni altres materials. Amb aquest nou reconeixement, Alzamora Group ha aconseguit un total de 19 trofeus europeus i 8 trofeus mundials.