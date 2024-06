Les coques de Sant Joan d''autor' guanyen terreny al clàssic de brioix

Els pastissers gironins enceten un nou Sant Joan amb més creacions pròpies que mai. Si bé la coca de brioix amb fruita confitada manté el seu domini amb la resta, cada vegada comparteix vendes amb altres coques d'autor. El pastisser figuerenc i president del Gremi de Pastissers Artesans de Girona, Àngel Garcia, explica que els establiments opten cada vegada més per fer coques "refrescants", amb fruits vermells, o fruita natural com coco i mango. A més, pels més llaminers, també es venen coques de cremes de xocolata, pastenaga, formatge o tiramisú: "hi ha moltes varacions i possibilitats, la societat canvia i els pastissers ens anem adaptant als gustos del client", subratlla.

Pel que fa a les previsions de vendes, Garcia és optimista i indica que pujaran les vendes un 5%, i que sobretot se'n beneficiaran els municipis de costa donat que la revetlla cau en diumenge. "Potser els que notaran baixada de venda seran els establiments de la zona interior de Girona", sosté.

Els preus es mantindran respecte de l'any passat: per una coca clàssica per unes sis persones, els preus oscil·len entre els 15 i els 18 euros. Les més grosses d'entre deu i dotze persones pugen als 25 euros de mitjana. "Fa tres o quatre anys que aguantem els preus, però ens ha pujat tota la matèria primera: farina, sucres, mantegues, ous, pinyons, atmetlla...", descriu, i inclou el preu de la llum i el cartronatge. "Intentem no pujar preus i frenar perquè la gent gaudeixi de la diada i la tradició es mantingui, però potser l'any que ve haurem de mirar de pujar-los una mica", subscriu. En tot cas, defensa la tasca artesana dels pastissers. "les fem el mateix dia, i aquesta feina s'ha de valorar", emfatitza.

La preparació de la massa per elaborar coques de Sant Joan / Albert Hernández/ACN

A nivell de clientela, més enllà dels autòctons, el client francès també se sol enganxar a la tradició: "coneixen més les tradicions de la zona perquè venen més sovint, i els anglesos o alemanys no n'estan tant al cas, tot i que algun també s'hi enganxa", indica.

Més variades però petites

El president del Gremi de Pastissers de Barcelona, Antoni Bellart, ha afirmat que enguany hi ha novetats com 'lemon pie', té matxa o farcides de trufa, melmelada de gerds o nata, i això fa que els clients se n'enduguin més. Bellart, però, ha puntualitzat que "la més venuda continua sent la de brioix", seguida de la de llardons i la de crema, "que està pujant molt", ha rematat. El responsable de l'associació ha calculat que enguany les vendes pujaran un 5%, fregant els dos milions de coques artesanes i es conservaran els preus, entre els 18 i 22 euros.

L'expectativa d'augmentar les vendes ve marcada pel "canvi d'hàbits" de la ciutadania, segons ha explicat Bellart, perquè "fa 30 anys es comprava la coca molt grossa de brioix o de llardons" i en l'actualitat "a la gent li agrada provar". Per aquest motiu, ha indicat el pastisser, la clientela s'emporta de diferents tipus i en comptes d'un quilo són "de mig quilo o tres quarts", encara que l'estrella de la taula continua sent la de brioix amb fruita confitada.

Coca amb el millor xuixo del món

Antoni Bellart també és el propietari de la pastisseria Triomf, al Poblenou, a Barcelona, que enguany va ser reconeguda per fer el millor xuixo del món. Aquest fet ha provocat que els clients reclamessin una coca de Sant Joan amb aquest producte premiat. "Al final, quan talles la coca sembla que mengis el xuixo", ha descrit Bellart, en una elaboració que ha suposat una feina amb diversos intents a l'obrador durant les darreres setmanes.