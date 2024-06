Girona, la província amb més demanda d’allotjaments rurals per Sant Joan

La celebració de la revetlla de Sant Joan fa que aquest sigui un cap de setmana llarg per a gran part de la població. Una situació que sumada amb l’inici de l’estiu i de les vacances escolars ha provocat que molta gent aprofiti per fer una escapada aquests dies. Els allotjaments rurals es presenten com a una opció i les comarques gironines lideren aquest mercat.

La província catalana amb més demanda per gaudir de la revetlla de Sant Joan –aquella amb un valor absolut de reserves més alt– és Girona, seguida de Barcelona, segons la plataforma Escapada Rural. Tanmateix, pel que fa a ocupació - el percentatge de places reservades sobre total de places disponibles-, la que registra una dada més elevada és Barcelona, amb l’ocupació dels allotjaments rurals al 84%, seguida de Girona i Lleida (totes dues al 70%) i Tarragona , que registra una dada d’ocupació dels allotjaments rurals del 62%.

L’ocupació mitjana dels allotjaments rurals per al cap de setmana és del 72%, segons EscapadaRural. Aquestes dades d’ocupació són lleugerament superiors a les registrades per Sant Joan del 2023, que també va caure en cap de setmana -tot i que la revetlla va ser un divendres-.

Un destí per a l’estiu

El turisme rural també és una opció per a molts turistes a l’estiu, que busquen allunyar-se de zones més massificades o d’altes temperatures. Més de la meitat de les persones (55%) que fa turisme rural ha canviat significativament els seus hàbits de viatge -des de l’elecció de la destinació i de l’allotjament fins a l’antelació de la reserva o les activitats que es realitzen- a causa de l’increment de les temperatures en els darrers estius, segons revela l’informe sobre l’impacte climàtic i la sostenibilitat al turisme rural elaborat per EscapadaRural i Biosphere.

L’informe revela que, novament, les temperatures elevades tindran un impacte significatiu en les decisions de turisme rural dels espanyols aquest estiu. D’aquells enquestats que tenen previst fer turisme rural els mesos de juliol i agost, el 57% afirma que evitarà les zones amb temperatures més elevades, mentre que un 35% ho considerarà com un factor que cal tenir en compte, però no determinant.

Girona, juntament amb Astúries, Cantàbria, Osca o la Corunya, se situa entre les destinacions rurals escollides per aquells viatgers que volen fugir de les altes temperatures i busquen un refugi climàtic durant les seves escapades, segons assegura l’informe.