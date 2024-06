Mediterrani: una mar de futur

El I Fòrum Mediterrani, organitzat per Prensa Ibérica el 26 i 27 de juny al Palau de les Arts de València, posa en valor els desafiaments d'un territori que comprèn dotze províncies espanyoles que representen un 40% del PIB i un 40% de la població.

No es tracta només de tancar la connexió ferroviària d'alta velocitat i mercaderies entre la frontera francesa i Algesires; també de connectar les ciutats del futur apostant per una mobilitat pensada per al ciutadà.

Ponents i participants de primera fila com Robert Kaplan, Mariana Mazzucato, Nadia Calviño o Gunter Pauli; els màxims responsables de Criteria (Ángel Simón), Naturgy (Francisco Reynés) o Aena (Maurici Lucena); els presidents autonòmics de les Balears (Marga Prohens), Múrcia (Fernando López Miras) i la Generalitat Valenciana (Carlos Mazón), així com els alcaldes de València (María José Catalá) o Màlaga (Francisco de la Torre), entre molts altres participants del màxim nivell, faran del Fòrum Mediterrani una cita ineludible per a entendre i analitzar les tendències d'un territori clau a Espanya.

Les sessions del fòrum seran el punt culminant de sis mesos de debats desenvolupats per 8 consells locals, cadascun d'ells liderats per un diari, sobre un desafiament econòmic i social que afecta directament el Mediterrani.

Els 8 consells territorials del Fòrum Mediterrani

L'objectiu del Fòrum Mediterrani és impulsar el desenvolupament d'aquest àrea peninsular, amb una visió que traspassa davanteres, integral, vertebradora de territori, que promogui el progrés sostenible, socialment just i influent en aquells projectes que tinguin un impacte en la vida de les persones i el planeta. L'exemplaritat com a primer vector.