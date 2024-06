Hipra factura 452 milions d’euros, un 14% més que el 2022

El Grup Hipra ha tancat l’any 2023 amb una xifra de negoci neta de 452 milions d’euros, un 14% més respecte a l’any anterior. Segons expliquen des de la companyia, el resultat ha estat així pel bon desenvolupament de la Divisió de Salut Animal i també per l’activitat del Grup en l’àmbit de la Salut Humana. De fet, l’any passat, va ser quan l’Agència Europa del Medicament (EMA) va aprovar la vacuna contra el coronavirus d’Hipra i la firma gironina va començar la seva comercialització.

El resultat net del Grup se situa en 51 milions d’euros. Una xifra, que remarquen, arriba malgrat «l’encariment del finançament extern per l’increment dels tipus d’interès i de les diferències negatives de canvi degut a la devaluació de la moneda en algun dels mercats fora de la Unió Europea». A més, segons ha informat Hipra en un comunicat, l’ebitda ha millorat fins a un 56% respecte al 2022, situant-se en 109 milions d’euros (24% sobre vendes).

Inversió en instal·lacions

Durant el 2023 les inversions materials del Grup s’han moderat respecte l’exercici anterior i se situen al voltant dels 35 milions d’euros. La majoria d’aquestes inversions corresponen a la primera fase del nou Campus Hipra ubicat a Aiguaviva. Aquest nou campus permetrà a Hipra ampliar en instal·lacions de Producció i de Recerca i Desenvolupament (R+D) i en nombre d’oficines, per fer front als plans de creixement dels propers anys. Està previst que a finals del 2024 ja hi treballin prop de 300 professionals.

Durant el 2023 la inversió total en l’àmbit d’R+D va representar un 15% de la facturació. «Aquesta aposta ferma per l’R+D és bàsica per a poder continuar aportant al mercat vacunes innovadores i d’alt valor afegit, que és una de les claus del creixement d’Hipra en els darrers anys», exposen des de la companyia.

A més de la vacuna contra el coronavirus, en l’àmbit de la Salut Animal, durant el 2023 Hipra va focalitzar els seus esforços en la prevenció i va aconseguir créixer en la quota de mercat global de vacunes per animals d’abast fins a arribar a un 8% (7% l’any 2022).

Aquest creixement es produeix gràcies a l’aposta pel desenvolupament de productes «diferencials i altament innovadors i a la seva gran acollida», expliquen, com per exemple la vacuna YURVAC® RHD, focalitzada en prevenir la malaltia hemorràgica dels conills, recentment presentada al mercat i distingida per l’Agència Europea del Medicament (EMA) com una de les vacunes més innovadores del 2023.

Presència internacional

Hipra té una sòlida presència internacional amb 40 filials pròpies, 3 centres d’R+D i 6 centres de producció ubicats estratègicament a Europa (Espanya) i Amèrica (Brasil). A més, la seva extensa xarxa de distribució internacional manté oberts els canals de comercialització a més de 100 països, cobrint així els 5 continents. Gràcies a la internacionalització del Grup, les exportacions han augmentat fins a situar-se al 88% a nivell mundial (l’any 2009 representaven el 56% del total de les vendes del Grup).