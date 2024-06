El Govern qualifica el corredor mediterrani de "prioritat absoluta"

La ministra d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, Elma Saiz, ha reemplaçat Pedro Sánchez en l'I Fòrum Econòmic i Social del Mediterrani, que se celebra a València durant dos dies. El president del Govern ha cancel·lat la seva agenda institucional durant dos dies per la mort del seu sogre. Les primeres paraules de Saiz han estat per enviar "una forta abraçada" a Sánchez i a Begoña Gómez.

La representant del Govern (així ho ha especificat) ha traslladat les paraules que Sánchez tenia previst comunicar a l'auditori. Saiz ha afirmat un "senyal clar i rotund de suport" a la transformació del sector de l'automòbil i ha expressat el "compromís amb els treballadors de Ford a Almussafes". La ministra ha assegurat que l'Executiu posarà en marxa "les eines de suport que garanteixin el present i futur de la planta". Segons fonts de l'Executiu, aquestes eines passarien pel Mecanisme Xarxa o fórmules d'aquest tipus per pal·liar els acomiadaments previstos de més de mil empleats.

La ministra ha repassat les qüestions polítiques i econòmiques que més afecten l'arc mediterrani. És el cas del corredor. "És molt més que una infraestructura, és l'eix vertebrador d'un territori i és també el factor determinant per a la transició ecològica. Ha estat prioritat absoluta per al Govern". Ha afegit que més de 3.000 milions s'han executat en inversions i ha anunciat que 900 quilòmetres estaran en servei al final de la legislatura. "Tenim la determinació i recursos per a culminar aquesta infraestructura d'una vegada i ho farem", ha sentenciat.

Sobre el finançament autonòmic, ha abundat en la idea del finançament singular, però no sols per a Catalunya. "Espanya és un país divers i plural. Donar un tracte singular a cada comunitat és la millor de complir l'article 156 de la Constitució", ha dit.

Segons la representant del Govern, l'acord és el senyal d'aquest Executiu. Ha destacat així el pacte amb el PP per a la renovació del Poder Judicial i també l'acord a Europa per als principals càrrecs en els pròxims cinc anys. "La voluntat és seguir avançant en reptes polítics, econòmics i ambientals. Europa deixa fora dels principals càrrecs a la ultradreta. I llança missatge: els grans acords continuen vigents".

L'acord per a renovar el CGPJ

Sobre l'acord del Consell General del Poder Judicial, Saiz ha assenyalat que “resol una anomalia democràtica” i que la voluntat del Govern “sempre ha estat aconseguir acords”. Ara, segons ha dit, “ha bastat la veritable voluntat de l'oposició”. “Som el Govern de l'acord. Parlem i acordem amb tots els grups menys un, aquell que amenaça la convivència des de posicions ultres”, ha resolt en referència a Vox.

La ministra també s'ha referit a un dels grans problemes del Mediterrani: l'escassetat d'aigua. “Ho sap bé aquesta comunitat”, ha precisat. “El Govern ni és aliè ni ho serà. Invertirem més de 1.400 milions en la modernització de regadius en els pròxims anys”, ha asseverat.

Elma Saiz ha incidit així mateix en el compromís “ferm” amb l'electrificació. Com a mostra ha assenyalat la gigafactoria de bateries que Volkswagen impulsa a Sagunt i que “s'ha beneficiat de l'impuls” del Govern. Aquesta “contribuirà a aconseguir els 5,5 milions de vehicles elèctrics al final d'aquesta dècada”. En aquest sentit, ha admès el “moment complex del sector” i, per això, ha informat del pla de mesures de suport de manera immediata. S'ha referit al Pla Moves, amb 600 milions per a l'adquisició de cotxes elèctrics i punts de recàrrega, ha dit. També ha anunciat millores en la fiscalitat per a aquests vehicles.

La ministra ha assegurat que “sense la puixança de l'arc mediterrani no pot explicar-se la puixança de l'economia espanyola”. “No pot explicar-se que 4 de cada 10 noves ocupacions a Europa es creïn a Espanya”, ha posat com a exemple. I ha destacat el creixement de l'ocupació en el turisme. “En 2023 l'economia espanyola ha multiplicat la taxa europea de creixement”, ha agregat. El repàs a les dades econòmiques ha inclòs el PIB. Del qual ha dit que “creixerà molt per sobre del que es preveu”, segons les estimacions, entorn del 2,5% a final d'any. Aquestes dades ha valorat que són compatibles amb una “sòlida” reducció del dèficit públic o de 20 punts de la ràtio de deute respecte al PIB.