El Ripollès és la comarca gironina amb més pensionistes

El Ripollès és la comarca de la província de Girona amb percentatge de pensionistes més elevat. El nombre de pensionistes equival al 19,5% de la població a Catalunya, el Ripollès, amb un 27,3%, supera àmpliament aquest xifra. De fet, és la segona comarca de tot Catalunya amb el percentatge de pensionistes més elevat, només superada pel Berguedà (27,7%). En nombres absoluts, però, és la tercera comarca gironina amb menys pensionistes, 8.575. D'aquests, un 68,7% són jubilats.

Aquesta és una de les principals dades que es desprèn de l'estadística de pensions contributives de l'any 2023 que l'Idescat ha fet pública aquest dimecres. A banda del Ripollès, la Garrotxa és l'única comarca gironina que es troba per sobre de la mitjana catalana de pensionistes, amb un 21,5%. La resta de demarcacions es troben per sota del 19,5%, de fet, la Cerdanya (14,5%), i l'Alt Empordà (15,8%) són dues de les regions amb menys pensionistes en relació amb la població empadronada.

Més pensionistes

Segons aquestes xifres, a Catalunya hi resideixen 1.541.323 pensionistes perceptors de pensions contributives de la Seguretat Social, xifra un 0,2% superior a la de l'any anterior. El nombre de pensionistes ha augmentat a la majoria de les comarques. A Girona només hi ha dues excepcions, la Garrotxa, on cauen un 0,2% i el Ripollès on es mantenen igual que l'any 2022, precisament les dues comarques gironines amb un percentatge més elevat de pensionistes sobre la població. Pel que fa als municipis, Lloret de Mar (13,4%), i Salt (13,5%), destaquen com dues de les localitats de Catalunya amb menys pensionistes.

L'import percebut en termes mitjans pels pensionistes ha augmentat un 1,3% a Catalunya, en relació amb l'any 2022, i també ho ha fet a totes les comarques. El Gironès és la comarca de Girona amb una pensió mitjana més elevada (1.466 euros), seguida del Ripollès (1.387 euros); la Garrotxa (1.337 euros); el Pla de l'Estany (1.331); la Selva (1.287); el Baix Empordà (1.231); l'Alt Empordà (1.223) i la Cerdanya (1.185). Lloret de Mar (1.157 euros) i Palafrugell (1.215 euros), són dos dels municipis de Catalunya amb una pensió mitjana més baixa.

Al juny, la pensió mitjana a Catalunya s'ha situat situar en els 1.304 euros, un 4,96% més que en el mateix mes de l'any passat, segons ha informat el Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions. A les comarques de Girona, l'import mitjà se situa en els 1.177,06 euros, un 5,45% més que fa un any.