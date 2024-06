Sergi Loughney (Fundació La Caixa) aposta per "innovar i consensuar sense fer soroll"

El director de Relacions Institucionals de Fundació La Caixa, Sergi Loughney, ha advocat per "trobar un espai de diàleg" entre la societat civil, les empreses i l'administració que permeti "innovar i consensuar sense fer soroll". Així ho ha argumentat a l'obertura del primer dia de jornades del I Fòrum Econòmic i Social del Mediterrani, celebrat a la Ciutat de les Arts i les Ciències de València els dies 26 i 27 de juny.

Durant el seu parlament, Loughney ha recordat les paraules del president de la fundació, Isidre Fainé: "Fem-nos nostres les necessitats dels altres, les de tantes persones que ho passen malament". Confia que el Fòrum serveixi per construir "un espai de diàleg" en el qual "parlem, humanitzem i gaudim". Ha assegurat que "el territori és el més important" per a la fundació i, en aquest sentit, ha subratllat la importància de les jornades. "Això no va de surfejar el Mediterrani, va de submergir-se, de sentir-ho", ha insistit.

Ha posat en valor totes les publicacions de Prensa Ibérica, a les quals ha qualificat de veraces, contrastades i rigoroses. I, alhora, ha comparat el grup de comunicació amb la Fundació. Els uneix "la vocació social única" que va des de Girona i traspassa tota la costa mediterrània. A totes dues institucions les conformen "grans persones amb valors que comparteixen una manera molt social de veure el món", liderades per Isidre Fainé i Javier Moll.

I, finalment, ha tingut un agraïment per al públic, més de 1.500 persones que assisteixen a la cita valenciana durant les dues jornades de debats i taules rodones. També a l'alcaldessa de València, María José Catalá, així com al president de la Comunitat Valenciana, Carlos Mazón, i a totes les altres autoritats.