Aitor Moll anuncia la segona edició del Fòrum Econòmic i Social del Mediterrani a Màlaga el 2025

El conseller delegat de Prensa Ibérica, Aitor Moll, ha anunciat una segona edició del Fòrum Econòmic i Social del Mediterrani. Després de l'èxit de l'edició de València, durant dos dies de jornades a la Ciutat de les Arts i les Ciències en col·laboració amb Fundació ‘la Caixa’, arribarà a Màlaga el 2025. “El Fòrum tindrà continuïtat en el temps. No volem que el vent s'emporti tan valuoses paraules que hem escoltat aquests dies”, ha subratllat.

Amb el seu discurs s'ha tancat aquesta primera edició, que ha servit com a “proposta de vertebració dels territoris que vivim en les ribes del mar Mediterrani, bressol de la nostra civilització i epicentre de l'economia global”. Moll ha destacat els “reptes comuns” que el territori té en matèria de turisme, logística, energia, medi ambient, economia blava i cura de les persones, i que han donat sentit als vuit consells d'experts que formen part del Fòrum.

“Ningú a Espanya pot portar endavant una iniciativa d'aquestes característiques com Prensa Ibérica” a través de totes les seves publicacions que, des de Màlaga fins a Girona, passant per Barcelona, Castelló, València, Alacant, Palma, Eivissa o Múrcia, “estan sempre al costat de les persones, de les empreses i de les institucions”, ha sostingut. Per això, el grup prepara “des d'ara mateix, amb afany”, la celebració d'una nova edició a la ciutat andalusa.

“El Fòrum resumeix a la perfecció la nostra vocació d'editors al servei de les comunitats locals perquè es reconeguin i afermin els seus vincles”, ha assegurat. I ha afegit que les conclusions que s'han extret del mateix serveixen per “aprofundir en un diàleg obert i buscar el compromís de les diferents institucions que han tingut presència en l'esdeveniment”.

El conseller delegat del grup ha tingut un agraïment especial per a alguns dels participants com l'historiador i periodista Robert Kaplan; la professora de la University College de Londres, Mariana Mazzucato; l'historiador, polític i diplomàtic, Shlomo Ben Ami, i a la presidenta del Banc Europeu d'Inversions, Nadia Calviño. També ha destacat les ponències dels màxims representants de cinc comunitats autònomes que han participat en la trobada. Tots “han canviat en una mica la nostra manera de veure el món, el moment econòmic, els reptes que tenim al davant i les amenaces que ens aguaiten”, ha sostingut.

L'alcaldessa de València, María José Catalá, ha cedit el testimoni a l'alcalde de Màlaga, Francisco de la Torre, en un vídeo que s'ha reproduït davant els assistents del Fòrum. "Ha estat una oportunitat molt important per a la ciutat. Una edició positiva i interessant", ha dit Catalá. "Estem encantats d'acollir la pròxima edició. Espero que tingui, almenys, el mateix nivell", ha afegit de la Torre.

La sessió ha conclòs amb l'actuació de María José Llergo, que ha interpretat Mediterráneo de Joan Manuel Serrat.

I Fòrum Econòmic i Social del Mediterrani

Durant sis mesos, vuit consells locals han debatut sobre vuit grans temes de debat que afecten l'arc mediterrani en el seu conjunt. Cadascun d'ells liderat per una de les publicacions que Prensa Ibérica té en el territori: El Periódico de Catalunya, Diari de Girona, Levante-EMV, Información, Mediterráneo, Diario de Mallorca, La Opinión de Murcia i La Opinión de Málaga.

En diferents reunions de treball, els consells han desgranat cada detall econòmic, social i cultural d'una regió que aglutina onze províncies espanyoles, que abasten el 41% de la població i que generen el 40% del PIB nacional. I les conclusions s'han exposat en una cita de dos dies que ha comptat amb acadèmics i conferenciants de nivell nacional i internacional, representants empresarials, polítics i socials. Taules rodones, debats i ponències per intentar contribuir a un objectiu comú: posar solució als reptes per consagrar el territori com una regió referent a nivell mundial.

L'esdeveniment ha estat possible gràcies a la col·laboració de Mercadona, Cepsa, Naturgy, Statkraft, Iberdrola, Avoris, Red Eléctrica, Agbar, Endesa, Boluda, Facsa, Renfe, CaixaBank, Pamesa, Fundación Pacha, Repsol, Aena, beBartlet, Generalitat de Catalunya, Ibiza, Govern de les Illes Balears, Región de Murcia, Generalitat Valenciana, Junta de Andalucía. Compta amb el recolzament de CHS, Ocean Ecostructures, Aedas Homes, Hozono Global, Sando, Aligrupo, Underwater Gardens, Goya Real Estate, TM Grupo Inmobiliario, Consell de Mallorca i Ajuntament de Palma.