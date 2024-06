«La construcció es trobaria en clares dificultats sense els fons europeus»

El sector de la construcció a Espanya encara un parell d’anys de creixement escàs, un 1,4 % el 2024 i un 1,2 % el 2025, arrossegat per les dificultats de l’edificació de nova planta i malgrat l’impuls dels fons europeus Next Generation, segons les previsions de l’informe Euroconstruct.

Euroconstruct és un grup d’anàlisi format per 19 instituts europeus que celebra cada any dues conferències per presentar els seus informes sobre la situació actual i futura dels mercats de la construcció, que en el cas d´Espanya elabora l´ITeC.

L’informe d’estiu, presentat aquesta setmana a Barcelona per l’ITeC, alerta que, si es descomptés l’efecte dels fons europeus, «el sector de la construcció es trobaria en clares dificultats».

En la mateixa línia, fa unes setmanes, la patronal de les grans constructores Seopan, advertia d’un «exercici restrictiu» per la finalització del programa de licitacions del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència. Els fons europeus van suposar al voltant del 13% dels contractes licitats entre 2021 i 203.

Problemes cronificats

D’altra banda, el document d’Euroconstruct alerta que «sota la superfície, els problemes d’escassetat de mà d’obra es cronifiquen i planeja el temor que pugui passar una cosa semblant amb els alts costos dels subministraments, l’energia i el crèdit».

Per categories, la producció de l’edificació residencial es preveu «bastant plana» en el període 2023-2025, després d’un mínim avanç de l’1 % el 2023, l’estancament el 2024 i una lleugera reculada del -0,5 % el 2025.

«Aquests tres anys de parèntesi haurien de servir per aclarir els dubtes sobre diversos fronts: quins seran els efectes reals de la nova Llei d’Habitatge, fins a quin punt s’executarà tot l’habitatge públic anunciat abans de les eleccions i en quin moment tornarà al mercat el comprador tradicional al qual li és imprescindible obtenir una hipoteca», assenyala l’informe.

A judici d’Euroconstruct, el subsector residencial podria recuperar-se de l’estancament i créixer un 2,5 % el 2026, mentre que el mercat de la rehabilitació no està complint les expectatives i la previsió per al 2024 és del 2,6%, amb risc que es retregui els dos propers anys. L’informe detecta també «un extra de prudència» en l’edificació no residencial i augura una lleugera caiguda del -1 % el 2024 per seguir amb una modesta pujada de l’1 -1,5 % el 2025-2026.

Per últim, l’enginyeria civil és el segment que més partit està traient dels fons Next Generation encara que també hi ha prudència i Euroconstruct adverteix que «si no s’adjudiquen tots els projectes que s’han licitat fins ara i s’esgoten els projectes per licitar, Espanya es veuria obligada a tornar a Brussel·les els fons no consumits».

Al conjunt d’Europa, l’informe augura que el sector continuarà el 2024 amb el decreixement que es va veure el 2023 (-1,7 %) després d’un 2022 de rècord i que l’any acabarà en aquesta línia (-2,1 %).

Així, aquests dos anys seguits de contracció deixaran el sector amb un volum de producció similar al del 2019.