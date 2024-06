L’Ajuntament de Figueres intenta impedir el trasllat de la planta Rieju

La presència de potents polígons industrials a l’àrea urbana de Figueres, fora del terme municipal de la capital empordanesa, continua generant un lent degoteig de deslocalització d’empreses que s’instal·len en aquests espais. L’Ajuntament és conscient d’aquesta situació i té dos casos d’un previsible trasllat en un futur pròxim, com seria la factoria Rieju o de l’escorxador Afisa.

L’alcalde, Jordi Masquef, reconeix que des del Govern s’estan fent passes "per a intentar evitar que aquestes empreses, tard o d’hora, marxin de la ciutat". En el cas de Rieju, referent històric en la fabricació de ciclomotors i motocicletes, l’empresa de capital local fa anys que treballa per a reubicar-se en el polígon de Vilamalla, on ja disposa de terrenys i està pendent d’ajuts públics.

Des de dins de l’Ajuntament el grup del PSC ha insistit sovint en la necessitat d’aprofitar el nou POUM i l’àrea de desenvolupament del polígon nord d’Hostalets. L’alcalde Masquef ha plantejat el tema a l’empresa amb la possibilitat de facilitar "determinats beneficis fiscals" si es manté a Figueres.

