La licitació d'obra pública creix un 40 per cent a Girona

La licitació d’obra pública a les comarques gironines continua millorant els seus registres en els quatre primers mesos de l’any i entre gener i abril les diferents administracions públiques van treure a concurs obres per valor de 99 milions d’euros, xifra que suposa un increment del 40% respecte al mateix període de l’any anterior.

Segons dades de la patronal de grans constructores Seopan, l’administració que presenta pitjor balanç a Girona en el primer quadrimestre ha estat l’estatal. Només ha tret a licitació projectes valorats en 2,4 milions d’euros, el que suposa un descens de prop del 60% respecte el mateix període de l’any anterior. Aquestes xifres milloraran en el proper informe, ja que fa pocs dies Adif anunciava una licitació per 15,9 milions d’euros pel projecte de remodelació de les estacions de tren de Bordils, Sant Jordi Desvalls i Camallera.

L’administració que més projectes a licitat a Girona els primers mesos de l’any és, amb molta diferència, la local. Ajuntaments, consells comarcals, Diputació i organismes que hi estan vinculats, han previst inversions per valor de 67,5 milions d’euros, un 137% més que en el mateix període de l’any anterior. Segons el darrer informe Cambra de Contractistes d’Obres de Catalunya, el Consorci d’Aigües de la Costa Brava i la Diputació de Girona s’han mostrat especialment actius pel que fa a licitacions, amb projectes per valor de prop de deu milions d’euros.

Pel que fa al Govern de la Generalitat, ha licitat projectes a Girona pressupostats en 29,1 milions d’euros i un creixement interanual del 30%.

En el conjunt de l’Estat, Seopan destaca que la dinàmica de les licitacions també és positiva en el primer quadrimestre, amb un creixement del 14,9% anual i un pressopost previst de gairebé 9.000 milions d’euros.

Mentrestant, la Cambra de Contractistes d’Obres de Catalunya va alertar en la presentació del seu darrer informe trimestral de la gran quantitat d’obres desertes. Segons la seva memòria, la xifra d’obres oficialment desertes a Catalunya durant l’any 2021, 2022 i les publicades de 2023 ascendeix a 1.096 obres, per un import total de 385,3 milions d’euros. És per això que, aquesta entitat considera que «de manera urgent, ràpida i àgil, s’ha d’incloure mecanismes d’actualització dels preus a la realitat del mercat en totes les obres que surtin a concurs». En una nota pública, la Cambra també destaca que la manca d’adaptació dels preus a la realitat del mercat ha fet caure la concurrència: durant el 2022 i 2023, en el 43% de les licitacions només s’han presentat 1 o 2 licitadors, quan en 2021 i 2020 aquest percentatge va ser del 24%.

L’entitat que agrupa els contractistes d’obres catalans també considera essencial «assolir el màxim consens i coordinació, tant entre el conjunt de les administracions públiques, com entre aquestes i el sector privat, a través de les col·laboracions público-privades (CPPs), per aconseguir la màxima eficiència en la gestió dels fons europeus». En aquest sentit, durant el primer trimestre d’enguany s’han licitat 131 obres/lots vinculats als fons europeus Next Generation, la qual cosa suposa un total de 184,1 milions d’euros, el 25,7% de la licitació trimestral. Durant l’any 2023, la licitació vinculada a aquest fons va suposar el 23,4% de la licitació anual, per tant, es tracta d’un lleuger repunt.

La CCOC treclama a les administracions que reforcin la inversió pública i corregeixin el dèficit acumulat a Catalunya. A més, reclamen una planificació a llarg termini, així com pactes parlamentaris per a infraestructures bàsiques apostant per la sostenibilitat i la igualtat social en les seves propostes per al futur govern de la Generalitat, en el marc de la col·laboració públic privada per l’assoliment dels objectius del país.

Discriminació territorial: la licitació a Girona és inferior al seu pes en l’economia

Les xifres de licitació recollides per Seopan, constaten que les xifres dels projectes licitats a la província mai han arribat a l’aportació que Girona fa en el PIB català (9,3%) ni a la població (10,1%). En els darrers tres anys, les administracions han destinat entre 260 i 270 milions d’euros anuals a les licitacions de les comarques gironines. Això va suposar el 6,4% de la xifra licitada a Catalunya l’any 2023, el 5,5% l’any 2022, i el 8% l’any 2021. En termes comparatius, Tarragona, amb un pes similar pel que fa al PIB i la població, ha rebut en els darrers anys entre un 9% i un 11% de la xifra total dels projectes licitats en el conjunt de Catalunya.

El consum de ciment cau i els fabricants alerten de la paràlisi d’inversions

El consum de ciment de Catalunya acumula una caiguda del 6,6% en els darrers 12 mesos, Segons Ciment Català, la patronal del sector, les estadístiques confirmen «tant l’atonia del mercat domèstic com les dificultats de les empreses catalanes per competir a altres països» i alerta que «aquest context és susceptible d’empitjorar en la conjuntura actual que viu el país». En una nota pública, el president de la patronal, Salvador Fernández Capo, llança un avís sobre la paràlisi en la gestió de l’administració catalana pel fet que el govern de la Generalitat es troba en funcions i amb els pressupostos prorrogats, el que dificulta l’execució d’inversions.