Nadia Calviño: "El BEI està ajudant a consolidar Espanya com el país de les renovables"

La presidenta del Banc Europeu d'Inversions (BEI), Nadia Calviño, ha defensat el paper de la institució financera de la UE com el "banc de la inversió del clima" i, en particular, ha subratllat la funció que està exercint l'organisme "per consolidar Espanya com el país de les renovables".

Així ho ha expressat Calviño durant la seva intervenció a la segona jornada del Fòrum Econòmic i Social del Mediterrani organitzat pel grup Prensa Ibérica a la ciutat de València. "En els darrers anys més de la meitat de les inversions del BEI s'han concentrat en el clima", ha dit Calviño. En el cas espanyol, també més de la meitat del finançament atorgat el 2023 també va correspondre a projectes d'acció climàtica i sostenibilitat mediambiental, amb 6.700 milions.

Durant la seva intervenció al Fòrum Mediterrani, Calviño ha destacat el suport unànime rebut el passat dia 21 de juny de part dels ministres d'Economia i Finances de la UE (Ecofin) a favor del Full de Ruta Estratègica del Grup BEI on es defineixen les vuit prioritats fonamentals del braç financer de la UE. Aquestes vuit prioritats se centren en l'acció pel clima, la digitalització i la innovació, la seguretat i la defensa, la cohesió, l'agricultura i la bioeconomia, les infraestructures socials, les inversions d'impacte fora de la UE i el reforç dels mercats de capitals d'Europa.

"Hem de tancar la bretxa que hi ha entra l'estalvi i la inversió a Europa, perquè les empreses no necessitin finançar-se fora d'Europa i puguin créixer sense deixar de ser empreses europees", ha subratllat Calviño, en conversa amb el director d'Informació Econòmica de Premsa Ibèrica, Martí Saballs.

Activitat del BEI a Espanya

L'exvicepresidenta del Govern espanyol va passar a ocupar la presidència del Banc Europeu d'Inversions (BEI) l'1 de gener del 2024, en substitució de l'alemany Werner Hoyer, convertint-se així en la primera dona a presidir aquest organisme de la Unió Europea.

El BEI és el braç financer de la Unió Europea, amb un balanç de 547.331 milions d'euros, i té els estats membres com a accionistes. Es finança als mercats de capital -no rep diners del pressupost comunitari- i la seva funció és concedir préstecs en condicions favorables per a projectes que contribueixin als objectius de la UE.

En total el Grup BEI va signar el 2023 finançament per valor de 87.850 milions d'euros, dels quals 75.140 milions van ser del mateix BEI i 14.910 milions més, del Fons Europeu d'Inversions (FEI). En particular per a Espanya, el Grup BEI va signar acords de finançament per valor d'11.386 milions d'euros destinats a 90 projectes de gran impacte en prioritats de política pública com les energies renovables, el transport sostenible i la mobilitat urbana, la sanitat i la competitivitat de les pimes.

A més, el BEI manté un conveni amb el Govern espanyol per articular el Fons de Resiliència Autonòmica, dotat amb 20.000 milions en préstecs dels fons europeus 'Next Generation EU' per finançar en condicions avantatjoses i a llarg termini projectes d'inversió, públics o privats, impulsats des de les comunitats autònomes. Precisament El ministre d'Economia, Carlos Cuerpo, i representants autonòmics de Finances es van reunir la setmana passada a la seu del ministeri per posar en marxa un primer tram, per import de 3.400 milions d'euros, del Fons de Resiliència Autonòmica, a fi que les comunitats autònomes puguin començar a presentar els projectes abans de l'agost.

Projectes espanyols el 2023

Entre els projectes espanyols finançats pel BEI el 2023 s'inclou un préstec de 150 milions a Cepsa, per al desplegament de carregadors elèctrics ultraràpids en estacions de servei; 74 milions per donar suport al pla d'eficiència energètica d'El Corte Inglés; un préstec de 1.000 milions a Iberdrola per a la construcció a Espanya, Portugal i Alemanya de 22 plantes renovables; un altre de 1.700 milions a Solaria, per a 120 plantes fotovoltaiques a Espanya, Itàlia i Portugal; 400 milions per al desplegament de parcs eòlics i plantes fotovoltaiques de Repsol; 200 milions per al desenvolupament d'energia solar o eòlica d'Endesa o 700 milions per a la modernització de la xarxa de distribució elèctrica de Naturgy, entre altres grans projectes.

A més, el BEI va formalitzar una línia de garanties, titulitzacions i préstecs amb Santander, BBVA, Sabadell, Bankinter, ICO, Institut Català de Finances o Cajamar, per facilitar l'accés al finançament del BEI de pimes. Segons les dades de l'organisme, el 2023 va finançar amb més de 2.700 milions els projectes de 109.000 empreses petites i mitjanes, i empreses de mitjana capitalització amb un import mitjà de préstec de 115.000 euros.