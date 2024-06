Óscar Camps: "Al Mediterrani del segle XXI no pot haver-hi 3.000 morts anuals"

Óscar Camps, director i fundador de l'ONG Open Arms, és una de les principals veus crítiques contra les polítiques d'immigració europees. Camps, de professió socorrista, va posar en marxa el 2015 una entitat per rescatar els immigrants que tracten d'arribar a Europa en precàries embarcacions. Moltes vegades es produeixen naufragis que acaben en tragèdia, successos que desgraciadament s'han convertit en una notícia recurrent en els mitjans de comunicació. Malgrat els esforços de nombroses entitats, Camps ha lamentat que cada any moren 3.000 persones al Mediterrani tractant d'arribar al Vell Continent per sol·licitar asil durant un diàleg amb Gemma Martínez, directora adjunta d'El Periódico de Catalunya, durant la segona jornada del I Fòrum Econòmic i Social del Mediterrani organitzat per Prensa Ibèrica a València amb el suport de Fundació "La Caixa".

"No podem distingir entre les vides que val la pena salvar i les que no. A les persones que estan en la mar cal rescatar-les", ha assegurat. Camps ha criticat durament l'aproximació a la immigració que s'ha imposat a la Unió Europea. "Deixem que la mar faci el treball brut i impedim a les persones sol·licitar asil per arribar a Europa. Es juguen la vida en la mar i les deixem a la mercè del crim organitzat i la mort", ha assenyalat.

En aquest sentit, Camps ha recalcat que la Unió Europea ha de deixar de fiar als guardacostes libis la intercepció de les embarcacions al Mediterrani. "No són guardacostes, es tracta de grups armats que amb diners de la Unió Europea intercepten pasteres en aigües internacionals per portar a les persones de tornada a un país en guerra. Hem de recordar als nostres polítics que no es pot deshumanitzar a les persones d'aquesta forma. El que fan els guardacostes de líbia és pirateria", ha sentenciat.

El canvi climàtic i les migracions

Camps ha explicat que les migracions han estat fonamentals al llarg de la història. "Nosaltres som aquí perquè els nostres avantpassats van poder migrar i salvar-se de la glaciació", ha exemplificat. I per aquest motiu, el canvi climàtic és un vector més que impulsarà les migracions en el futur més pròxim. "Es generaran 150 milions de desplaçaments en els pròxims anys a causa del canvi climàtic. Les migracions ens continuaran acompanyant en aquest segle i en els següents", ha assegurat.

Camps també ha denunciat que els països del nord d'Àfrica estan practicant l'extorsió contra Europa a compte de la immigració. "Dirigents com Mohamed VI del Marroc i Erdogan de Turquia es beneficien dels diners que destina Europa per allunyar als immigrants de les seves fronteres. Això provoca molt patiment i són polítiques que no estan funcionant. Cal canviar aquesta manera d'actuar i permetre a les persones vies segures per a arribar al Vell Continent", ha demanat Camps.

En relació amb l'auge dels partits que rebutgen la immigració, Camps ha assenyalat que a partir de l'any 2018 han notat un gran canvi respecte a la seva relació amb la guàrdia costanera italiana. "Durant molt de temps hem col·laborat amb ells per rescatar a les persones al Mediterrani, però després de la victòria del partit de Mateo Salvini es van canviar les normes per evitar els rescats. Ara, a més de rescatar vides, hem de contractar advocats per a defensar-nos jurídicament en els tribunals", ha lamentat.